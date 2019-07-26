國安特勤私菸風暴》機邊3批貨 黃國昌問：另2批在哪？

2019-07-26

〔記者謝君臨／台北報導〕華航被控協助國安特勤人員走私逾萬條免稅菸，華航董事長謝世謙昨天召開記者會道歉。時代力量立委黃國昌也召開記者會怒批，謝世謙從頭到尾推諉卸責、避重就輕，讓人痛心疾首，完全無法苟同，還將責任推給第一線承辦人員，真是「了不起，負責」，其犯行「根本就是協助走私」，呼籲交通部長林佳龍要仔細詢問謝世謙。

痛批華航董座謝世謙 責任全推基層

黃國昌指出，謝一直強調「境外完成交易」，沒後台登打，根本是在說謊、唬外行人。上飛機之後過卡，就稱境外完成交易，迴避之前早就有人在系統後台登打事實。黃國昌並秀出免稅菸訂購單，日期是七月八日，另一欄位則註明訂購平台web，顯示是接受委託後，協助在後台上網完成訂購。

黃國昌指出，謝說菸品從訂購、運輸上櫃過程，均由一般承辦人員處理，他聽到心涼一半，非常難過，「這是什麼高層，出事推給基層」，全部推給一般承辦人員，「沒有高層授權，一般承辦人員可以做這件事？」

黃國昌表示，謝說本次總共訂購一萬零九條，其中九二七四條是預訂，七三五條在飛機上完成交易，其說法迴避真正關鍵問題；該上飛機沒上的貨有三批，一是吳宗憲名義的九二○○條，「另外兩批在哪？」

黃國昌直言，他找不到這兩批貨，但它確實存在，「請問檢調、交通部，這兩批貨在哪？」誰買的？是否為華航員工？有無上機？請林部長問謝。黃也批評，他們憑什麼可以買貨放在倉庫，華航明知是違法行為，卻還提供協助，「這不是共犯，什麼是共犯？」請林佳龍部長自行定奪。

黃國昌稍早也指出，他到關務署台北關查看目前查扣的所有物品，發現華航員工自行購買、同樣也是違法帶進來的東西，竟不在查扣範圍中，呼籲交通部、華航、檢調都要回答。

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