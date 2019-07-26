主辦權取消爭議》滑冰協會推託「 隱形壓力」說不清

2019-07-26

體育署稱未曾聽冰協提及 教部組跨部會小組調查

〔記者林岳甫、梁偉銘／台北報導〕滑冰協會昨原訂下午二點召開記者會，針對「二○一九年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」遭取消主辦權一事說明，但期間二度更改記者會時間，延宕九十六分鐘後，秘書長吳奕德才姍姍來遲。吳對賽事取消公告及發聲明造成混淆、模糊，向體育署及社會大眾致歉，也強調是受到「隱形的國際壓力」才同意讓出主辦權，但對所謂「隱形的國際壓力」卻交代不清。

對於滑冰協會說法，體育署國際組組長許秀玲表示，近日積極與滑冰協會相關人員連繫數次，說法卻一變再變，更從未聽過吳奕德提及所謂「隱形的國際壓力」，由於此事造成社會紛擾，教育部已成立跨部會專案小組，專案小組今將邀集外交部、法界代表開會，儘快調查協會是否疏失違法或刻意隱瞞等情事，以做出必要處置。

體育署長高俊雄也指出，前晚與滑冰協會理事長洪調進長談過，協會確實有些環節沒對外界講清楚，即五月曾向ＩＳＵ提出希望讓出主辦權，署方希望協會想辦法申復賽事主辦權，並視全案情節輕重，依職權對協會做出處置。

許秀玲另透露，體育署早在三月二十日就審查通過補助這項賽事二百萬元，但滑冰協會迄今仍未領取經費。

冰協二月向國際滑冰總會（ＩＳＵ）遞交爭辦申請書，三月廿七日確定拿到主辦權，ＩＳＵ五月廿日也將我舉辦賽事之訊息放入年度行事曆。

冰協七月廿三日在官網自行公告「ＩＳＵ來信表示：因國際情勢關係，我國目前不適合辦理國際滑冰賽事。」聲稱突然得知痛失主辦權，一度讓外界認為台灣國際空間再度遭打壓。

5月底就提可讓出主辦權

體育署前天還發新聞稿表示，將協助冰協進行申復，直到晚間被ＩＳＵ以新聞稿打臉，才發現原來冰協早在五月底就提出可把主辦權讓出。

吳奕德解釋說，他們始終沒放棄申辦，但受到「隱形的國際壓力」，為保持和ＩＳＵ友好關係，故向ＩＳＵ表示，希望能繼續支持我們，但也表達「或許改變一個比賽地點可能是個選項」。吳表示，這句話被錯誤解讀成同意放棄主辦。

不過，冰協六月廿八日就已回覆ＩＳＵ，同意配合將賽事主辦權讓給香港。

吳奕德坦言，期間有部分友好會員國支持，也有不少國家因「隱形的國際壓力」，決定杯葛十月三十日至十一月三日在台北小巨蛋副館舉辦的賽事。但他不願透露何謂「隱形的國際壓力」，僅說：「我們不便多做說明，隱形壓力大家都可推測。」

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