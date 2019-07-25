因應中國擴武 明年國防預算可望追加至3600億

2019-07-25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌週五將主持一○九年度中央政府總預算案全院審查會，因中國不斷進行軍事擴張，基於武器採購等需求，軍方向政院爭取國防預算成長到三六○○億元，比去年八月行政院拍板今年度國防預算三四六○億元，增加一百多億元。

科技預算成長約三％ 近一千億元

官員表示，未來將視國防部實際需求與中央的財政狀況，核定國防預算額度，明年度國防預算有機會增加一百億元左右；另外，明年度的科技預算，扣除前瞻基礎的數位科技等經費一八六億元，科技預算成長約三％，接近一千億元。

據悉，明年度中央政府的歲出預算，將控制在二兆一千億元左右，至於歲入規模，也超過二兆元，週五的總預算審查會議可望大致敲定各部會的明年預算額度，行政院規劃在八月中旬提報行政院院會通過後，趕在立法院九月開議前將總預算案送請立院審議。

官員指出，由於國防事務涉及蔡英文總統職權，政院在本週五總預算審查會後，將向蔡總統簡報明年度總預算案，國防預算實際成長金額，可望由蘇揆與蔡總統最後會商定奪。

蔡總統指示國防預算要逐年調整，以每年至少二％的幅度成長，國防部因應未來多項軍備武器系統的新購，以及明年國艦國造等進入付款的高峰期，全力爭取國防預算的成長，以有效嚇阻中國的武力威脅。

明年歲出預算占首位的是逾五千億元的社福預算，由於法定社福支出增加，包括對身心障礙者的補貼、中低收入戶的補貼以及老農津貼等社福津貼依物價的漲幅調整，加上政府撥補二百億元挹注勞保基金，明年歲出預算成長最多的也是社福預算，約增加三百億元。

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