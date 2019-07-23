小英出訪 近五萬人助英台

2019-07-23

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統於昨日返國，此行在美國停留時間達四晚，也被外界評價是「準訪問」。對於台美關係的持續增溫，蔡總統在出訪過程透過各種社群媒體向國人做出第一手報告，面對未來的選舉挑戰，蔡總統也希望將外交成績轉化為更多的國人支持。

蔡英文總統返抵國門後，小英的LINE官方帳號也公布，出訪前在社群媒體發動支持她的辣台派「助英台限時任務」，這段期間共有七萬兩千多位辣台派加入限時任務，並在蔡英文出訪期間，成功邀請了近五萬人加入行列；蔡英文也在官方帳號感謝支持者。

蔡總統這次第七次出訪前往加勒比海友邦，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森，以及聖露西亞。並於美國停留四晚，在美國行程如進行僑宴等公開活動，總統也同步透過臉書等直播方式告訴國人，過境期間受到美方及僑胞們的熱情接待。過去總統在美國行程均較為低調，在台美關係突破後，隨行媒體可以採訪總統，總統也能透過社群媒體方式直接傳播，並藉此將外交成績轉化為更多的國人支持。

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