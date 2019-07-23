陸委會譴責 反送中遭暴力攻擊 「認清一國兩制 是不可信的騙術」

2019-07-23

〔記者蘇永耀、陳鈺馥、葛祐豪、林良昇、呂伊萱／綜合報導〕香港前晚發生白衣人攻擊「反送中」示威者的流血暴力事件。總統府及陸委會昨均嚴厲譴責不法勢力以暴力手段干預民主陳抗，並指港府更該善盡保護人民的責任。而包括民進黨、國民黨也批評暴力，籲港府持續與民眾加強溝通，民進黨更指無法忍受現在的香港，成為未來的台灣，台灣必須立即研擬一套對抗北京滲透、反制中共政治代理人的完善制度。

總統府發言人丁允恭指出，看見今日香港的局勢，也更讓大家堅信，唯有鞏固台灣民主體制，堅決反對一國兩制，才能確保民主自由的生活不受侵害，必須以民主守護民主、以民主保衛台灣。陸委會除譴責暴力，也籲港府及中共當局應嚴肅面對廣大民意，具體回應民眾訴求，與各方理性和平溝通及對話，以消弭日益嚴重的對立衝突。目前香港情況，也再次提醒台灣各界應以香港為鑑，高度警惕中共政權「一國兩制」的欺瞞本質，認清「一國兩制台灣方案」是不可信的騙術，共同捍衛我中華民國的主權與民主。

外交部長吳釗燮也透過外交部推特表達關注，並指香港前行的道路應是真正的民主選舉，而不是街頭和地鐵站的暴力，呼籲捍衛人民的自由與人權。

將代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜受訪時說，香港是高度依賴外貿的城市，如果始終處於不穩定、不安定的狀態，一定會影響投資與觀光旅遊的意願；「香港政府真正要傾聽人民到底內心有什麼樣的不滿？一定要好好仔細地傾聽，我覺得這是我們身為台灣人，對香港所抱持的期待。」

韓：若說一國兩制成功 是睜眼說瞎話

韓國瑜昨晚接受東森電視「平論無雙」專訪時，被主持人問說：「你覺得香港的一國兩制算是失敗的嗎？」韓國瑜強調「如果說它成功，就是睜眼說瞎話」；一國兩制承諾五十年不變，但目前發生這些事，這是出了問題了。

此外，無國界記者組織（ＲＳＦ）強烈譴責上述暴力事件，批評執法部門不作為等同警察暴行，呼籲香港特首林鄭月娥應確保記者安全，尊重「基本法」明文保障的新聞自由。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法