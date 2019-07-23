彭勝竹行事嚴謹 敗於國安風紀

2019-07-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕負責總統維安工作的少校警衛官吳宗憲等人，涉嫌趁總統出訪之便挾帶近萬條免稅菸入境，國安局長彭勝竹昨因此向總統請辭獲准，總統府侍衛長張捷亦遭調職。政界人士觀察，彭勝竹雖行事嚴謹，但從國安人員陋習、情報掌握情形可見，國安單位仍有不少加強空間，盼能藉此機會好好整頓。

空軍退役上將、曾任軍情局長並有駐外經驗的彭勝竹，是在二○一六年十月上任，外界原研判，蔡政府首任國安局長可能由前國安局副局長王西田、前國安會副秘書長陸小榮擇一出線，彭最後脫穎而出，被外界視為「黑馬」。

知悉彭勝竹的人士認為，彭沒有架子、照顧下屬，行事風格嚴謹，過去累積的豐富背景，對國安業務也有相當加分作用，但朝野立委對彭在立院的表現頗有微詞。有立委直言，對彭印象不深，因為彭出現次數不多；也有立委私下認為，彭答詢過於保守、被動，是否對自身業務不夠熟稔？

有政界人士指出，面對中國的敵情威脅、假消息甚至發展組織，國安局能否有效掌握情報與因應，外界都在關注，但政界對彭的表現仍不甚滿意；另一方面，從此次國安人員欲帶大批未稅菸入境之事，即可窺見國安單位內部陋習，至今無法有效處理，國安單位務必藉此機會做好整頓。

張捷卸侍衛長 未來發展恐受限

另外，遭調職的張捷曾任陸軍官校校長、陸軍司令部副參謀長等重要職務，二○一七年十二月接下總統府侍衛長一職並晉任中將。今年下半年將官晉任典禮前，外傳飛官出身的少將柳惠千可望晉任侍衛長，讓張捷得以到軍團獲充分歷練。軍方人士表示，張捷雖未在上一波將官調任名單之列，顯見高層對其看重程度，如今張受此風紀事件牽連，未來發展恐受限。

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