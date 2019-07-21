總統大選布局》林錫耀總操盤 林飛帆拚青年票源

2019-07-21

全國競選總部10月掛牌

〔記者李欣芳／台北報導〕代表民進黨角逐明年總統大選連任的蔡英文總統，目前正籌組全國與各地競選總部的選戰架構及人事，預定八月底敲定所有架構及人事。據悉，全國競選總部將設於台北市，預定在十月掛牌，規劃至少設文宣、政策、組織與後援會四大架構群，總部也將設立全國後援總會，統合各地百工百業等後援會系統。

蔡英文輔選幹部昨透露，蔡的全國競選總部可望在十月成立，由前行政院副院長林錫耀負責總操盤，至於各縣市競選總部的人事等架構雖然八月底就會確立，但為節省開支，不會那麼快成立，將在全國競總掛牌後，各地競總才會陸續成立。

民進黨三位副秘書長，包括新上任的林飛帆，以及郭昆文、高幸雪，目前已投入蔡英文競選連任的文宣、組織以及秘書事務，三人權責分工，林飛帆可望主責文宣，並負責幫蔡英文開拓年輕人的票源，郭昆文與高幸雪則分別負責組織及秘書事務，並做為相關事務對外聯繫窗口。

輔選幹部表示，在民進黨提名蔡總統競選連任後，目前第一步就是要籌組全國與各地競選總部，全國各縣市都會設立當地的競選總部，未來並將由各地競選總部來整合基層組織與支持蔡英文的社會力量，這些社會力量包括各地小英之友會、小英後援會及各行業挺蔡英文的百工百業後援會。

據悉，由於基層包括各行業挺蔡英文的民間組織不少，加上各縣市小英之友會長期挺蔡英文，目前規劃將在蔡英文的全國競選總部設立全國後援總會，做進一步的統合，以發揮最大的選戰功效。

蔡英文目前在台北市北平東路民進黨中央黨部旁的大樓設有競選辦公室，平日包括林錫耀及受蔡信任的前黨秘書長洪耀福都在競辦部署連任事宜，最近則加入負責組織的輔選幹部、中常委沈發惠，未來將進一步在北市尋覓較大的全國競選總部。

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