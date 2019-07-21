高雄暴雨來襲 韓國瑜安排專訪、餐會

2019-07-21

市府：受訪未延誤勘災 出席餐會屬公務行程

〔記者黃旭磊、葛祐豪、黃良傑、李欣芳、李靚慧／綜合報導〕高市前天下午豪雨成災，市長韓國瑜同時間卻在市府接受媒體專訪，大談國政拚選舉？傍晚主持防災會議後，又趕往參加餐飲職業工會「業總匯」餐會，遭批觀感不佳；但市府認為是「公務」行程，非私人娛樂行程，且勞動部長許銘春也到場。韓國瑜昨到苓雅區勘查大樓地下室淹水災情時，也怒批中央「難道台南、屏東沒下雨嗎？為何指責高雄」。

韓勘災 要求政院比照去年補助

韓國瑜表示，去年市區室內淹水五十公分以上，每戶補助一萬五千元，行政院再加發兩萬元，今年為何不能比照？民進黨執政偏差態度，不管台南、嘉義、屏東災情，只看著高雄；拜託中央，高雄不要特權，只要比照去年加發兩萬元，讓每戶獲得三萬五千元補助款。

政院促高市速提報 將全力協助

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院長蘇貞昌指示副院長陳其邁關心各縣市災情，就是希望淹水民眾的問題能儘速解決，若達到淹水救助標準，請高雄市府盡速提報，政院將盡全力協助。

受訪大談國政拚選舉 外界抨擊

高雄前天午間急雨狂下，市府緊急開設豪雨應變中心二級警戒，韓國瑜原本下午五點要到七賢抽水站視察卻取消，改為五點半直接前往災防應變中心，有民眾納悶下午雨勢最大時，韓市長在哪？為何遲至下午五點半才現身？

本報追蹤查證前天下午三點至四點，韓國瑜在市府鳳山行政中心接受「風傳媒」與「新新聞」專訪，大談國政與市政。對此，新聞局長王淺秋說，市長受訪時才剛開始下雨，一個小時後，市長就趕到災防中心，「不會因為訪問，造成延誤災情或應變中心的成立，這部分是過度聯想了。」

韓國瑜前天參加防災會議後，晚間七點到「高雄林皇宮」餐廳參加高雄市餐飲職業工會舉辦的「二○一九高雄市餐飲廚藝展」，引發外界抨擊。

王淺秋指出，韓市長主持完防災會議，確認淹水只剩三處未處理完，因此照既定行程，前往林皇宮短暫致意就離開了。

韓國瑜昨由副市長李四川陪同到苓雅區勘查大樓地下室淹水災情，被問及前晚赴宴一事表示，全台灣餐飲工會理事長來高雄開會，幾個月前計畫，今年由高雄市餐飲工會主辦，到場十七分鐘，只喝一杯白開水，一道菜都沒吃，謝謝大家就離開，如果不到場，全台十幾萬名工會會員及理事長都會罵。

對於高市府指許銘春也到場，勞動部部長辦公室表示，部長未參與餐會，是到現場進行模範勞工頒獎表揚，同時慰勉辛苦的廚師，下午三點半到場，四點半即離開，停留約一小時。

民進黨議員簡煥宗說，韓國瑜前天接受專訪時，正是雨勢最大時，他可能不知道外面的豪雨，而沉醉在自己的總統夢，直到五點半才現身災防中心，不僅反應太慢，且缺乏災防應變的SOP（標準作業程序）。

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