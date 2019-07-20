蘇揆拍板 軍公教明年不調薪

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌正式拍板，明年軍公教確定不調薪。行政院昨宣布，明年軍公教人員的薪資不予調整。
行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，基於去年政府剛為軍公教人員調薪三％，且自上次調薪以來，消費者物價指數尚屬穩定，預估今年全年物價指數年增率僅○．七％，行政院綜合各方因素考量後，決定明年軍公教人員薪資不予調整。
行政院人事行政總處十日召開軍公教待遇審議委員會，討論軍公教明年調薪與否，出現正反意見，人事總處後來呈報行政院，明確建議明年不調薪。
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〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌正式拍板，明年軍公教確定不調薪。行政院昨宣布，明年軍公教人員的薪資不予調整。
行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，基於去年政府剛為軍公教人員調薪三％，且自上次調薪以來，消費者物價指數尚屬穩定，預估今年全年物價指數年增率僅○．七％，行政院綜合各方因素考量後，決定明年軍公教人員薪資不予調整。
行政院人事行政總處十日召開軍公教待遇審議委員會，討論軍公教明年調薪與否，出現正反意見，人事總處後來呈報行政院，明確建議明年不調薪。