聖露西亞總理︰國際組織應讓台灣加入

2019-07-19

蔡總統國會演說 感謝夥伴支持 「我們能做出更多貢獻」

〔特派記者楊淳卉、記者涂鉅旻／綜合報導〕總統蔡英文於聖露西亞時間十七日上午抵達加勒比海友邦聖露西亞，由聖露西亞總理查士納親自迎接。查士納表示，國際組織應負責任地讓台灣加入，例如ＷＨＯ、ＩＣＡＯ等，因為現在台灣有效地控制自己的領土，在中國與台灣紛爭持續的同時，國際組織應該更負責任，讓台灣參加。

蔡總統也在訪問露國的第二天上午（台灣時間十八日晚間）前往露國國會發表演說。蔡總統感謝露國對台灣的支持，露國一直是我們在加勒比海地區的堅實夥伴，查士納去年在聯合國大會為台灣挺身而出，衛生部長艾瑟柯也在今年的世界衛生大會為台灣仗義執言，希望露國政府能持續支持台灣，台灣有決心要讓全世界知道，我們能夠做出更多貢獻。

蔡引用諾獎作品「海洋即歷史」

蔡總統並引用諾貝爾獎得主、露國詩人渥克特（Derek Alton Walcott）的作品「海洋即歷史」，描述了海洋國家在歷史上面臨的各種機會和挑戰。她表示，台灣和聖露西亞同屬小國，在自然上，同樣面臨地理資源和氣候變遷的挑戰，在歷史上，我們也同樣歷經了漫長的民主化進程，都尊重人權及民主價值。這些共同歷程，讓我們有責任共同攜手，促進區域穩定和自由民主。

提供貸款合作機場道路計畫

蔡總統說，我們堅持「踏實外交、互惠互助」的精神，除了聖茱德醫院，台灣和露國今年也已經陸續推動荷瓦諾拉國際機場和全國道路計畫。這些計畫會由台灣的銀行提供貸款，並由台灣海外工程公司承包給露國包商，僱用露國當地勞工，採用在地建材。這樣的合作模式，可以讓台露人民共同參與、共同受益。台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題。

蔡總統十七日上午出席聖茱德醫院整建計畫工程動工典禮，下午轉往香蕉出口集貨中心視察，與查士納一同在香蕉裝箱盒上簽名，晚間則出席總督史納克晚宴。

我援贈海地戰鬥個裝及步槍

此次蔡總統「自由民主永續之旅」十三日到訪海地時，海地派出軍警聯合儀隊夾道歡迎。值得注意的是，海地儀隊所用軍備，為我國軍備局自行產製的戰鬥個裝、T-91步槍。國防部昨表示，我國援贈海地的現役戰鬥個裝一百套、步槍一百支以及部分配賦彈藥，皆為現役裝備，可強化二國軍事交流合作，並展現我國國防自主實力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法