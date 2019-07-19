柯P全面開戰 執政黨冷處理

2019-07-19

〔記者陳鈺馥、蘇永耀、邱燕玲／台北報導〕台北市長柯文哲近日連番砲轟蔡英文總統及民進黨，對於柯的大動作，蔡英文總統陣營及執政黨都採冷處理，不直接回擊柯文哲，強調大家在各自的崗位上努力，不讓柯找到繼續反擊、拉抬自己聲勢的空間。

防柯繼續反擊 拉抬聲勢

民進黨內評估，若柯文哲宣布參選總統，大選面臨「三腳督」狀況，對民進黨不利，柯將吸走部分蔡總統的選票，因此即使柯昨天再度重砲攻擊執政黨，甚至以「有夠不要臉」的攻擊性言論批評行政院長蘇貞昌，民進黨府院黨都未採強硬回擊，就是不願隨柯文哲起舞、為柯架設更大的舞台。

蔡總統核心幕僚林錫耀先前曾提醒黨內人士，民進黨對柯文哲的態度是不要攻擊柯文哲，不要得罪柯粉，萬一未來出現「三腳督」狀況，還是要爭取柯粉支持民進黨。到目前為止，民進黨仍以此基調為主，就是希望未來能集結更多的力量對抗國民黨總統人選韓國瑜。

蔡陣營人士表示，對於柯市長的說法，並不認同。蔡總統在國外也清楚說明，「每一個人都應站在自己的崗位上打拚」。政治人物應要就其職位好好扮演角色、做好工作。蔡總統作為國家元首，此時也正出訪拚外交。

民進黨發言人周江杰昨受訪表示，柯市長應該多把心思放在市政，將市政工作做好，這才是最重要的工作；他也說，其實要民眾支持，應該是要先把市政做好，相信柯市長支持者也有這樣期待，不需要整天打政治口水戰。

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