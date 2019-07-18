綠川獲獎 綠營質疑范世億先搶功

2019-07-18

〔記者歐素美、黃鐘山／台中報導〕市府水利局長范世億未上任就先搶功！水利局長范世億日前質疑綠川公共工程金質獎是拜託來的，引發爭議，並扯出綠川榮獲全球卓越建設獎「最佳環境文化類」首獎，范世億未上任就簽署申請書，范世億昨澄清，簽署的是「出席領獎聲明書」而非「參賽申請書」，是上任後才簽署，因廠商下載日期未更改才造成誤會。

今年5月獲全球卓越建設獎

綠川是全國第一條具有自我品牌的河川，去年二月整治完工後一再獲獎，今年五月剛榮獲在俄羅斯舉辦的全球卓越建設獎「最佳環境文化類」首獎殊榮，綠營質疑該獎項市府去年十二月廿二日申請，當時水利局長還是周廷彰，水利局卻以范世億的名義申請，范世億在個人簡介中提出在中水局及水保局任內也曾獲兩座公共工程金質獎，卻又質疑綠川的公共工程金質獎是拜託來的，自我打臉。

去年12月22日 范未上任提申請

此外，公共工程金質獎第十六屆是二○一六年，范世億當年六月離開中水局到台中市政府當參事，金質獎是當年十一月公布，范世億根本不在其位；第十七屆是二○一七年，范世億已離開市府到水保局擔任保育組長，也非負責工程，結果水保局分局榮獲金質獎，又算范世億的？范沽名釣譽，太離譜。

水利局：簽署出席領獎聲明書

針對外界質疑，水利局指出，該獎項於去年十一月十五日即完成線上報名，並非十二月廿二日，因適逢政黨輪替，考量頒獎日期為今年五月，才由現任局長范世億簽署「出席領獎聲明書」，並非「參賽申請書」。

但市議員江肇國表示，無論「出席領獎申請書」或局長個人簡歷，都是「全球卓越建設獎」報名申請資料的一部份，范世億具名申請是事實，要求范停止政治惡鬥，不要想用綠川在國際爭取獎項，卻又在國內詆毀綠川，抹黑前朝。

范澄清 廠商日期未改造成誤會

范世億說，因顧問公司希望報獎，基於好意才簽署「出席領獎聲明書」，該聲明書是在今年二月後才簽署，因廠商下載日期未改，才造成外界誤解，其中的個人簡歷也不是他寫的，在中水局及水保局時，因他負責督導，兩單位報獎時只是按慣例將他列入，這是公家機關一貫作法。

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