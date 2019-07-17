克國頒贈最高榮譽勳章 蔡總統：夥伴關係最大肯定

2019-07-17

〔特派記者楊淳卉／聖克里斯多福及尼維斯十五日報導〕蔡英文總統訪問友邦聖克里斯多福及尼維斯，今天出席總督府歡迎儀式，接受總督席頓頒贈代表該國最高榮譽勳章。蔡致詞表示，非常榮幸獲得席頓總督授與象徵最高榮譽的聖克里斯多福及尼維斯勳章，這是對兩國長期的友誼及彼此發展的夥伴關係最大的肯定。

聖克里斯多福及尼維斯勳章為克國最高榮譽勳章，前總統陳水扁及馬英九都曾獲頒。

蔡總統抵達總督府後，席頓總督親自迎接，在演奏兩國國歌後，總統在總督陪同下前往植樹儀式地點，種植「黃花風鈴木」樹苗並揭紀念牌，象徵台克兩國邦誼永固。

今年是我與克國建交卅六年。蔡總統說，她非常榮幸獲得席頓總督授與象徵最高榮譽的勳章，更讓她感動的是，一九八三年克國獨立建國第一個建立外交關係的友邦就是中華民國台灣，而席頓當時則是來台洽談建交的重要推手，從席頓手中接受勳章，意義非常重大。

總統說，她也要謝謝克國政府長期在國際場合為台灣仗義執言，讓更多國際上的朋友能夠看見台灣，不但善盡地球村成員的責任，更有能力為世界帶來積極的貢獻。展望未來，希望總督繼續給台灣最大支持，讓兩國在國際上相互扶持，做出更大的貢獻。

蔡總統稍早則參訪世界文化遺產之一、布林史東堡壘國家公園，接著與克國總理哈里斯等克國政要午宴。蔡總統於午宴致詞表示，希望透過考察交流，兩國旅遊業者可以持續建立管道，加勒比海美麗風景能讓更多台灣人知道，也歡迎更多克國朋友來台灣走走。

隨後，蔡總統前往巴士底市中心地標參訪柏克利紀念鐘塔圓環，克國民眾列隊歡迎，高喊「你好」，總統也一一與民眾握手致意。

今停留聖文森 再轉訪聖露西亞

蔡總統已結束克國訪問行程，訪團預計於台灣時間十六日晚間抵達此次加勒比海友邦出訪的第三站聖文森，在停留近一日後，接著在十七日轉赴聖露西亞。

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