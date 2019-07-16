抗中保台 彰化青年組巡講團

2019-07-16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨總統初選民調出爐，確定由高雄市長韓國瑜勝出，在彰化有一群青年認為不能再等了，組成「抗中保台」彰化青年巡講團，將開始前進菜市場，而他們將會站在肥皂箱上，發表「捍衛台灣」的年輕主張，希望喚起民眾的自覺！

20多年輕人 將前進菜市場站上肥皂箱

「抗中保台」彰化青年巡講團的發起人楊子賢畢業於彰化高中，目前就讀台大國發所，他同時也是彰化縣磺溪文化永續協會幹部。楊子賢表示，從去年開始，他跟一群彰化的年輕朋友，都有很強烈的亡國感，想要為生長的土地做點事，尤其是看到香港年輕人為了「反送中」衝到街頭，更讓他們覺得「該是時候了」！

楊子賢表示，年輕人充滿熱情，卻缺乏站到街頭宣揚「抗中保台」短講的經驗，因此，前天在彰化市進行培訓，邀請多位具有街頭演講經驗的議員或名嘴前來擔任講師，培訓重點就是「說人話、接地氣」，每個人都要練習站在肥皂箱上，進行大約一到三分鐘的短講，重點就是「台灣不要跟中國統一」。

楊子賢強調，目前已有廿多人加入，其中年紀最輕的是高中學生，未來他們前進菜市場短講，這對這群年輕人來說並不容易，也可能會面對質疑眼光，或是否定的言論，為了培養說服的能力，走上街頭、深入菜市場就是必然的挑戰，希望在討論的過程，傳達「抗中保台」的理念，預計這星期就會前進菜市場，彰化年輕人將為捍衛台灣而出發！

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