2019-07-16

記者陳曉宜／特稿

柯Ｐ想選總統，其實不是新聞，去年市長選舉結果揭曉後，對民進黨不再禮讓的怨恨，讓柯半年來批蔡不手軟。

韓國瑜高雄大勝，柯氏夫婦邀功自己曾是看中韓的伯樂，積極促成韓柯會，並且到各縣市尋求支持，其實也不是新聞。

當蔡賴鬥，韓郭王朱大亂鬥時，韓國瑜就曾斷言柯必參選，而柯及身邊的幕僚也不斷對外營造，藍綠太亂、國家前途該怎麼辦？試圖營造柯參選的正當性。

而今，兩大黨歷經民主初選，產生各自參選人，初選期間舉辦政見會，各自發表國政論述，展現對人民負責的政黨政治基本素養。此時的柯文哲還在想，局勢有沒有可能再亂一點，讓自己有參選的贏面。

如果真如柯所言，參選與否的考量，在於是否對國家前途有利，從目前檯面上的擬參選人來看，有捍衛主權的蔡總統、有財經很強的郭台銘、還有在中國很吃得開的韓國瑜，其各自專長與名望，似乎都沒有非要柯文哲參選，台灣才有前途的必要性。

友柯議員說得明白，柯不能連任了，為自己找出路情有可原；友柯議員還說，韓可以選，柯為何不能選？問題是，台北市民給了柯兩次市長的承諾，一旦毀諾，難道不比韓的一次嚴重嗎？

依照「總統副總統選舉罷免法」，柯文哲當然有權參選，但務必要誠實對外說明，自己是為了國家前途？還是為了自己的前途與記恨民進黨的報復心？免得被譏為「政治跳蚤」，可就不比柯自己口中的「政治蟑螂」好多少。

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