共軍演習 陸委會批針對性恫嚇

2019-07-15

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕中國國防部昨在官網發布訊息，指解放軍近日在東南沿海等海空域組織演訓，陸委會昨表示，共軍宣布演習，時間點在蔡英文總統出訪及向美採購必要防衛軍備之際，顯示藉機對台展現軍事恫嚇的針對性。

國軍有效掌握演訓動態

我國國防部強調，共軍演訓為「年度例行性演訓」，國軍能有效掌握其演訓動態；國軍除嚴密掌握台海周邊軍事活動外，並持續強化關鍵防衛戰力，國軍絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園。

中國國防部在官方網站發布一則訊息，指解放軍於近日位於東南沿海等海空域組織演習，共軍強調，此次演習是根據今年度全軍年度計畫做出的例行安排。但有別於解放軍過往採取實彈射擊時，透過中國海事局發布演訓管制座標，此次除強調進行「例行性訓練」外，包括演訓時間、地點、軍兵種、形式與規模皆未提及。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，有別於解放軍各項軍演透過中國海事局網站發布「航行警告」、「軍事任務」或「實彈演習」操演區域，演訓後透過央視、微博、解放軍報發布演習內容，此次直接由中國國防部官網發布，意義顯然不太相同。另，解放軍曾在去年四月宣稱在「台海軍演」，結果僅進行火砲射擊訓練的情形，因此，此次演訓發展須「繼續看下去」。

美國宣布對台軍售後，中國軍媒與中國國防部前後發布訊息，先是透露解放軍陸軍朱日和模擬對台作戰進入實兵對抗階段，接著在昨天公布解放軍近日於東南沿海等海空域組織演習。

對此，陸委會重批，從中共過去以來的軍事作為與政治動機觀察近日公開的訊息，均藉機對台展現軍事恫嚇的針對性，時間點更在蔡總統出訪及向美採購必要防衛軍備之際。陸委會正告北京當局切勿輕舉妄動、藉口生事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法