蔡與美眾議長裴洛西 電話會談

2019-07-15

〔特派記者楊淳卉／海地十四日報導〕蔡英文總統「自由民主永續之旅」在過境紐約期間行程滿檔，除出席台美企業高峰會等公開活動，也安排與美方人士閉門對談及通話。蔡總統離美前往海地時，國安會副秘書長蔡明彥於專機上說明，總統於紐約當地時間十二日與美國眾議院議長裴洛西電話會談，感謝美方對我的協助，感謝裴洛西大力支持台灣。總統強調，台美關係處於極佳狀態，希望雙方未來有更緊密和實質的合作，共同打造台美永續夥伴關係。

蔡明彥指出，總統過境紐約期間，與美方友人針對台美關係和區域安全情勢交換意見。總統當地時間十一日下午抵達紐約後，即與美國在台協會（ＡＩＴ）理事主席莫健雙邊會談；當地時間十二日上午，總統與美國前副國務卿阿米塔吉進行早餐會談，隨後與美國眾議院議長裴洛西電話會談。當晚僑宴前，總統則與美國眾議員和參議員雙邊會談。

蔡明彥表示，總統在會晤過程中也提到，過去三年多來，在台美雙方共同努力之下，台美關係處於極佳狀態，希望雙方未來有更緊密和實質的合作，共同打造台美永續夥伴關係。總統感謝美方對於台海安全的重視，以及在日前宣布售台灣M1A2戰車，協助台灣提升自我防禦能力。總統並向美方承諾，台灣會在印太地區繼續扮演負責任的夥伴角色，與理念相近的國家共同捍衛區域民主價值與和平穩定。

針對與莫健會談，蔡明彥表示，總統感謝過境期間美方提供的協助與安排，也感謝這幾年來台美共同努力下，雙方關係進展都很穩定，尤其今年是「台灣關係法」四十週年，雙方規劃活動過程中美方提供很多協助，總統也利用機會感謝對方，對方也感謝台灣的安排。

美議員支持蔡務實推動台美關係

蔡明彥指出，美議員對台灣在民主發展的成果相當肯定，也對總統推動台美關係過程中務實作法給予高度支持。台美關係現處於很好狀態，互信基礎很高。蔡明彥表示，有議員詢問目前選舉狀況，總統回覆，台灣是一個多元民主社會，競選過程中，也面臨假訊息的威脅，雙方針對假訊息狀況及民主國家所面臨的共同挑戰交換意見。

蔡明彥指出，總統說，我們是民主國家，必須做法制修法的工作，這是社會溝通過程，並加強大眾對假訊息了解。另外，假訊息可能涉及社群媒體的規範，因此要加強與社群媒體的溝通，或增加社群媒體透明度。

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