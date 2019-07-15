初選今揭曉 藍委：出線的人要負責整合

2019-07-15

郭是否脫黨 吳：關注 但不做揣測

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選民調結果將於今天上午揭曉，但近來「有人」可能脫黨參選的傳言不斷，對於是否擔心初選後整合？初選參選人郭台銘可能脫黨？國民黨主席吳敦義昨受訪表示，都在關注之中，「我不做揣測」；國民黨立委憂心表示，即使泛藍陣營能夠整合，打贏明年大選仍有困難，萬一分裂更是必敗，因此，出線的人要擔負整合重任。

吳敦義昨出席馬英九基金會、長風文教基金會主辦的「台灣與民主的距離」研討會，會後被媒體問到國民黨總統初選後整合及郭台銘可能脫黨的問題，吳僅表示，都在關注之中，「我不做揣測」。

國民黨七月廿八日將召開全代會，除了正式通過提名總統候選人，還將修改黨章，將現行黨籍總統當然兼任黨主席的規定刪除，吳敦義昨強調，這不是他提的意見，是很多黨員、黨代表提的，「跟我無關」。

面對總統初選結束後的整合問題，立法院國民黨團總召曾銘宗表示，立委確實憂心，分裂一定會影響立委選情，不只有總統，連立委席次都會大受影響。

曾銘宗：泛藍整合未必贏 分裂更是必敗

曾銘宗強調，去年十一月廿四日，國民黨在上半場選舉大獲全勝，本來以為明年大選勝券在握，但這段期間民進黨藉香港「反送中」、操作統獨爭議民調大幅回升，還在初選後馬上整合，展望未來，即使泛藍陣營能夠整合，打贏二○二○年大選仍有困難，萬一分裂更是必敗。

曾銘宗說，今早民調公佈後，出線的人不管是誰，都要有格局，必須誠懇地主動邀請沒有出線的人一起整合；沒有出線的人也有義務，發揮政治家的精神，說服支持者來支持出線的人。

中常委：若以民調為理由翻臉 失正當性

國民黨中常委李昭平認為，民調已落幕，這次初選民調上已經公開透明，相當公平，如果有人以民調不公為由翻臉，將難得到社會共鳴，失去正當性，分裂也一定是損人不利己，不會有選票，相信以五位參選人的大智慧，不會做出分裂的行動。

朱陣營人士表示，朱對這次民調當然有不同看法，但不會特別去凸顯，朱最想說的是「國民黨終於底定，但可準備的時間所剩不多了」，國民黨中央至今，對明年大選仍沒有大戰略和思維。

朱陣營人士強調，不管誰出線，朱立倫一向認為全黨要一致支持，也願意協助弭平這次初選黨內的傷口與裂痕，朱雖然沒有角色和職務，不過仍會繼續堅持做「藍軍大智庫」，充實國民黨候選人政見，為全國民眾端出牛肉。

國民黨總統初選紛爭事件簿

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