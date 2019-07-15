罷韓連署破10萬 首批志工培訓

2019-07-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進黨與公民割草行動，昨聯手策畫「韓包待罷」志工培訓活動，首梯共有超過百位志工參與，公民割草並透露，罷韓連署已破十萬份，後續將透過各區志工擴大效應，持續累積罷韓能量。

公民割草申請28日辦公民假日草市

原定七月六日要在駁二舉辦的公民假日草市，公民割草也透過民進黨高市議員林智鴻再提申請七月廿八日舉辦，地點改到勞工公園，相關單位已收件、審核結果本週可確定。公民割草強調一切依法申請，呼籲高市府別再阻撓。

志工培訓熱身首映會與全面罷韓召募大會， 昨下午在三民公園活動中心舉行，吸引百餘位民眾響應；主辦單位表示，開放報名才一週即有超過百名志工報名，為罷免運動注入新能量。

台灣基進黨：市民對韓親中態度不安

台灣基進黨發言人陳柏惟指出，罷韓不只是拯救崩壞市政，更重要的是要向外界傳遞「防堵中國滲透與干預」的訊號；他認為許多朋友投入罷韓，不只想要找回能負責任的市府，更重要的是，許多市民對於韓國瑜的親中態度十分不安。

台灣基進黨高雄黨部主委李欣翰說，未來目標是希望區區有志工，讓經過專業培訓的志工深入高雄卅八區，讓各區市民更方便參與連署，也持續擴大罷韓效應。

志工屢遭韓粉謾罵 加強衝突應對

他坦言，罷免開跑半個多月來，志工屢遭韓粉謾罵，因此將會加強培訓志工對衝突應對方式，以「不起衝突、理性宣傳」為最高原則。

公民割草發言人李先生強調，無論國民黨總統初選結果如何，罷免運動不會停止，如果韓國瑜贏得初選，那麼罷免將讓他無後顧之憂、可好好做總統夢，如果初選落敗，高雄人更不可能接受自己成「備胎」、更要罷免。

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