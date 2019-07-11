吳蕚洋點名韓、柯 別當政治跳蚤

2019-07-11

成立「白色聯盟」新政黨 推動修法防止帶職參選

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕參選本屆台北市長並以「蜂蜜檸檬」出名的吳蕚洋，昨天發起新政黨「白色聯盟」。聯盟將推出十位立委參選人，但不參與總統與地方首長選舉，並於立院推動訂定防止帶職參選的「政治跳蚤」條款，要求帶職參選者應辭去現職、按比例退還選舉補助款。吳點名高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「做到底、不要當政治跳蚤」，「我是韓粉，真正韓粉應該叫他不要選」；至於柯「不需要把世局搞更亂」。

強調自己是真韓粉 盼韓別選

吳蕚洋表示，韓國瑜選總統，有人樂觀其成，有些人覺得好像被玩弄了，當時聽韓一席話去投票，結果走到這田地，你說韓對還是錯？當然不太好；尤其選舉過程，選民把票投給你，希望未來任期實現政見，結果做不到一年就打算離開，會不會影響到當時與選民打的「合約」。

是否擔心被韓粉罵？吳蕚洋表示，「我是真韓粉，真韓粉是希望要他（韓）不要選，留下好名聲才是最重要」，就像梁山伯與祝英台流傳千世，像范謝將軍講信用，真正韓粉應該叫韓不要參選，這對韓最好。

對柯喊話：不需把世局搞更亂

柯文哲受訪時對此只笑回，「天塌下來我都不是最高的」；吳蕚洋則喊話說，「其實不需要把世局搞更亂，世局要讓它簡單一點，對人民可能比較有用處」。吳並糾正柯說法，指「從政者應該說，天塌下來我儘量幫大家扛，我是你的公僕，這樣會好一點」。白盟盼未來給社會觀念，「話不是亂講，講的話要實現、要有智慧，不是講一些空話、俏皮話」，老是用奇奇怪怪行為舉止。

白盟昨開成立大會，不設黨主席，由吳蕚洋擔任執行長、組九人決策委員會。吳蕚洋並開記者會主張「掃除政治跳蚤、選舉販子」，指帶職參選須辭去現職、按比例退還選舉補助款；並出示手舉牌點名「政治跳蚤」，如民進黨現任議員林宜瑾、彭俊豪、陳秀寶，國民黨現任議員陳美雅、林金結、鄭正鈐、黃柏霖、魯明哲、萬美玲、林國春、李中、汪志冰、黃馨慧、林燕祝、張瀚天。

吳蕚洋表示，不要太投機，騎驢找馬，「好的你都撿走，壞的留給老百姓，這不太合理」，從政者要做最好示範，抗拒誘惑，才能留下好名聲。

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