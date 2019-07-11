不管韓或郭勝出 朱立倫：國民黨掉一成支持

2019-07-11

〔記者林良昇、王捷／綜合報導〕為衝刺國民黨總統初選民調，前新北市長朱立倫昨召開本週第三場記者會，主軸為「團結的最好」，強調他的「不適任總統度」是五位參選人中最低的。朱更直言，國民黨若由高雄市長韓國瑜或前鴻海董事長郭台銘出線參選總統，國民黨可能失去四％至十％支持度。

自信是國民黨最大公約數

朱立倫表示，他有信心自己是最大公約數，最能快速整合黨內，不管是郭粉、韓粉或其他支持者，對朱立倫的接受度最高。

記者會現場也放上調查紙板，題目為「誰最不適合當總統」，其中，韓國瑜最高，為卅六．五％，朱立倫最低，為二．七％。朱也強調，在網路聲量上，他的負評比例也是最低的。

朱立倫指出，韓粉、郭粉有互相對立的情勢，若初選由韓國瑜或郭台銘出線，國民黨都可能失去四％至十％支持度，這將是影響二○二○年大選的關鍵。

朱立倫強調，如果他能夠當選，明年五二○後就是團結的台灣，就是團結的中華民國，在中美貿易大戰，地緣政治對抗中，他的主張能讓台灣團結，「讓美方對我們放心，讓中方對我們寬心」。

批郭、韓「支票開太大」

身為台南女婿的朱立倫，昨天也「回娘家」台南市替初選拉票。朱接受電台專訪時，提到對手郭台銘與韓國瑜都有講到幼兒、老人「國家養」政策，他認為郭、韓的「支票開太大」，他有財經專長，知道依據目前的狀況，不可能做到「國家養」，而且也不公平，面對弱勢，政府應該幫忙，但對可以負擔的民眾，政府只能盡量減少他們的負擔。

朱立倫說，韓國瑜在當市長，有他的限制，郭台銘雖然事業很成功，但沒有公部門的經驗。專長不同，想法也會不同，他曾是台大財經教授，也曾任財經立委，在地方有廿年執政經驗，在國民黨參選人中他是最有經驗的人，無論行政、立法、地方都有經驗。

針對育兒「國家養」政見，朱立倫認為，孩子雖然國家要重視，但是家庭經濟許可，應該自己養，不能交給國家，如果家庭有困難，百分之百國家要負擔。

朱立倫也認為，要鼓勵生育，政府要替「想生卻生不出來」的家庭著想，應該針對人工生殖給予補助，如果能補助一萬筆，國家就有一萬個新生兒，現在平均晚婚，政府可以補助幫忙三十四到三十八歲的未婚女性凍卵，等未來結婚時能使用。

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