王：整合基層 不會脫黨參選

2019-07-10

〔記者謝武雄、林良昇／綜合報導〕國民黨總統初選民調開跑，退出初選的前立法院長王金平昨出席洪門世界總會在桃園舉辦的王金平之友會成立大會。他表示，王金平之友會已遍地開花，檯面上只有廿幾個，實際上至少有四、五十個，而他勤跑基層就是要整合各方力量，要協助國民黨贏得二○二○大選，絕非為個人參選鋪路，他絕對不會脫黨參選。

國民黨主席吳敦義昨受訪時被問到王金平可能退黨，吳表示自己沒有特別意見，尊重每個政治人物，但有些人經過四、五十年歷練，對中華民國應該是忠貞的，過去對國民黨應該是有感情的，不要說因為要選什麼沒有被提名就要脫黨，這就不符合人性基本的忠貞、善良、正直、友情，都缺少了。

昨天的「洪門一○八將王金平之友會」成立大會席開五十桌，立委吳志揚、前立委盧嘉辰、陳根德及洪門世界總會長鄭守博與會。王金平強調，王金平之友會都是民間的友人幫忙成立的，外界統計廿幾個只是檯面上的，還有許多不讓外界知道的，起碼就有四、五十個，屏東有四個，新北也有十幾個，現在情況是遍地開花。

對於成立王金平之友會的目的，王強調，就是要整合各方力量，匯集各方資源，共同為二○二○年國民黨重新贏得政權努力、奉獻，他絕對不會脫黨參選。

然而，各地王金平之友會陸續出現為王參選總統連署，這是否代表連署已經啟動？王金平回應，他如果真的要展開連署，一定是全國遍地開花，很多王金平之友會主動幫他連署，但他沒有安排，即使連署了一百萬張，會不會用上是另外一回事。

對媒體詢問，國民黨總統初選階段，王金平之友會仍陸續成立，這是不是對自己所支持的人已經不是這麼有把握而釋放的訊號，或者是帶風向？王金平回說：「沒有這個考量！」

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