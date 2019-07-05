柯文哲稱雙城論壇是兩岸唯一正式平台 陸委會駁：未授權地方政府

2019-07-05

〔記者沈佩瑤、鍾麗華／台北報導〕台北、上海城市論壇昨在上海金山假日酒店登場，台北市長柯文哲、上海市長應勇在開幕式致詞時，皆提到「兩岸一家親」，柯還指該論壇「目前是兩岸間唯一的正式溝通平台」；陸委會昨打臉柯的說法，指該論壇是兩岸城市間交流平台，但不是兩岸唯一正式溝通平台，海基會是政府唯一授權溝通管道。

應勇在致詞時表示，兩岸同胞是一家人；柯文哲強調「五個互相」，指只要是有利於增進雙方人民福祉，有利於推動兩岸關係和平發展，他都會盡最大努力去做，但雙方都未提「九二共識」。

柯文哲在致詞時也強調，雙城論壇至今十年，已簽署卅三項合作備忘錄，目前是兩岸間唯一的正式溝通平台，擴大雙方交流的區域範圍，將有助於兩岸更進一步的互動與合作。他也說，兩岸交流必須要有延續性、政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史。

柯在會後受訪，對於所謂「已簽訂的協議」，是否就是「九二共識」？柯文哲解釋，身為文明國家，簽的協約還是算數的，不能因為政黨輪替而去做變更，「這只是表明我們會守法，並沒有涉及到其他政治表態。」

對於柯文哲指雙城論壇是「兩岸唯一的正式溝通平台」，陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，雙城論壇是兩岸城市間交流平台，但不是兩岸唯一正式溝通平台，政府並未授權地方進行任何溝通，除中共目前切斷的兩岸溝通機制，海基會是政府唯一授權溝通管道。

邱垂正強調，兩岸政策是中央職權，政府支持合於規範、不設政治前提、有助兩岸相互理解的兩岸交流，「任何刻意在交流中設計的政治要求或通關密語，都不應成為兩岸交流典範模式。」地方首長在進行兩岸交流時，需要充分反映台灣的主流民意、民主價值，以維護台灣整體利益。

中國國台辦主任劉結一昨出席活動，被問到是否與柯文哲會面時表示，「會會會，一切都會明瞭。」不過，邱垂正表示，「截至目前為止尚未收到任何變更行程申請。」柯文哲赴陸交流已向內政部提出申請許可，柯如果要見劉結一，依規定需要向聯審會提出變更行程申請。

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