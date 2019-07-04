柯建銘：國安5法 最後拼圖完成

2019-07-04

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國國家主席習近平今年初提出「習五條」，強化對台統戰力道，立法院民進黨團上會期起積極推動「國安五法」修正做為因應。在立法院臨時會昨三讀通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」後，民進黨團總召柯建銘宣示「國安五法」已完成最後一塊拼圖，將成為國家戰略思維最後的支撐點。

國家戰略思維最後支撐點

「國安五法」包括今年五月七日三讀的「刑法部分條文修正案」及「國家機密保護法部分條文修正案」、五月卅一日三讀的「兩岸條例增訂第五條之三修正案」、六月十九日三讀的「國家安全法部分條文修正案」，以及昨日三讀的「兩岸條例部分條文修正案」。

「刑法」修法，主要是把中國、香港、澳門及境外敵對勢力增列為外患罪的適用範圍，補齊過去無法重懲共諜的法規缺漏。

「國家機密保護法」修法，除了規定退離職涉密人員須至少管制出境三年、最多可延至六年外，也明定若洩密予中國等敵國，將可處三年以上、十年以下有期徒刑，洩漏絕對機密可加重二分之一，在戰時洩密更可處以死刑。

「國家安全法」修法，將網路空間納入國安範疇，國安機關得以查處網路攻擊案件，也大幅提高「為敵發展組織罪」刑責，明定為中共發展組織者可處七年以上有期徒刑、一億元以下罰金，軍公教人員涉入共諜案，將喪失月退俸請領權利，已支領者也應追繳。

「兩岸條例」修法，除了退將赴中管制外，先前還通過增訂第五條之三條文，明定兩岸簽署政治協議時，必須在協商前及簽署後交由國會「雙審議」，且最後必須經全國性公民投票通過才可生效，大幅提高雙方談判門檻。

柯建銘表示，國民黨對於修法抱持反對態度，批評這是「北韓化」、「政治操作」，但大家看看現在的時空背景，年初習近平已經提出了「習五條」，香港的「反送中」更是如火如荼，國民黨對於相關修法的邏輯犯了最荒謬的錯誤，「你們連總統都不用選了！」

國安五法修正重點

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