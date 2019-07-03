新聞解讀》誰能撿到槍

2019-07-03

記者鄒景雯／特稿

國民黨初選的熱季，稍有概念的參選人都察覺到：香港「反送中」事件的擴大，對台灣選情將造成影響。問題是什麼樣的影響，哪一方受到的衝擊較大？國民黨欲言未言的，當然是擔心會讓綠營撿到槍，而對藍營有所不利；問題是為何會這樣？這個問題又為什麼會成為問題？

香港「反送中」是個什麼樣的問題？套句柯Ｐ的用語，是「敵人犯錯」。香港特首林鄭月娥不顧港民與國際人士對中國法制的高度疑慮，執意要在立法會二讀「送中條例」所引爆的地緣震動，已有諸多訊息顯示事前得到了北京的支持，故而不純粹是敵人的卒子犯錯而已。不僅如此，這麼多年下來，這個敵人不只一次的犯錯，這是一系列犯錯中的再一次犯錯。

過去七十年，敵人每回犯錯，幾乎都會對台灣的政治情勢產生連鎖效應，而且不見得對國民黨的統治不利，甚至相當長的一段時間被認為有利。例如毛澤東的使用武力，讓兩蔣政權取得在台實施戒嚴的「正當性」；江澤民按捺不住軍方勢力而在台海發射了導彈，促成李登輝過半高票當選；二○○○年連戰首次競選總統時，國民黨操盤者曾經希望對岸能放些狠話，來壓制反對黨的氣燄等等。這一路都是國民黨的「主場優勢」，何以後來急轉直下變成有助於民進黨，而且好似取得專利？這個問題，最該思考的其實是國民黨。

這題的答案，照邏輯推，馬上可以解題。在敵我關係中，既然是敵人犯錯，雖然不必沾沾自喜，但是通常應該是我方得利；反送中這件事，凸顯了香港一國兩制的失敗，自由人權的危在旦夕，理論上對於台灣的兩大政黨，如果都站穩了民主國家處理威權國家的立場，應該是不分軒輊、共同獲益才對，何以會發生差別待遇？不外幾種可能，一是面對這敵人，一個政黨是擁有應對能力的組織，另一個氣候未成、力有未逮，因此形成必須鞏固領導中心的民意，就如反共時期的國民黨；二是這敵人在台灣，對某些政黨來說是敵人，對某些政黨其實不是敵人、甚或是友人，因為是非敵人、或友人犯錯，因此無法從敵我關係中得利、進而在友我關係中受累有害。現在的國民黨又是否屬於這種？

如果，當今的國民黨眾選將都警覺到香港「反送中」的效應來襲，而且「理所當然」等於為民進黨助選，這本身，事實上不在中國與其特區政府為什麼要添亂、壞事，而在於當代的國民黨人是否掌握到了美中大戰開打以來真正的發展趨勢、認清到兩岸雙方的本質是屬於零和遊戲的主權之爭，從而能集體順應時勢，重新回到保衛台灣的主流位置上？這不是歷任「中華民國」總統的基本責任嗎？如果大家搶著要參選的話。

其實，也不必講太多，國民黨只要自問，如果是敵我意識分明的蔣中正、蔣經國、李登輝在，輪得到讓民進黨撿到槍、撿到砲？那麼這一代的國民黨徒子徒孫是怎麼了！

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