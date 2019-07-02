黃光芹再質疑申報不實 韓斥：拿出讓我一槍斃命的證據

2019-07-02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕資深媒體人黃光芹再度在臉書爆料，稱「目擊證人」作證，指韓國瑜選高雄市長花四千萬元，卻向監察院申報一．二九億元，懷疑韓競選經費來源跟流向交代不清；韓昨天以手比自己的太陽穴反駁，要求黃「拿出讓我一槍斃命的證據」。

黃光芹昨天臉書再度發文，指韓國瑜靠「一瓶礦泉水、一碗魯肉飯」當選市長，但「一號目擊證人」指出，國民黨吳敦義主席幫韓國瑜募得的企業捐款，差不多就是一百萬碗魯肉飯、大約四千多萬元，只是吳沒有經手。韓及幕僚親筆簽名後，將現金領走，親簽單正本存查在國民黨中央黨部，「一號目擊證人」表示親眼看過其中的影本，還看過兩次，證明韓有收取企業的捐款。

黃表示，韓報給監察院的競選經費為一．二九億元，高雄市長選舉韓自辦的活動，只有十一月十七日鳳山的造勢，以及十一月廿三日的選前之夜，根據高市新聞局長王淺秋對媒體說，花費在二百萬到二百五十萬元，加上他團隊也沒請多少人，估算整個競選花費大約是四千萬元，減去他申報的一．二九億元，剩下的七千五百萬元到哪去了？其中如果有假單據、假發票，監察院和司法單位應調查清楚。

韓國瑜昨天反駁，指選舉經費都已經由會計師認證報到監察院，有興趣可以上網查；至於四千萬元一事，兩個月以前，前立委蔡正元已提過，當時他就說，如果有這筆錢，他願意立刻退出政壇，今年這個話一樣有效。黃光芹一再的爆料，他希望黃拿出資料來，讓他一槍斃命。韓說這句話時，還用手比了一下太陽穴的位置。

反問黃：這樣你會比較快樂嗎

韓也向黃喊話，「這樣你會比較快樂嗎？」如果有什麼證據，一攤開，韓國瑜就在政壇消失了，不要搞這些有的沒有的。韓也認為，政治上的紛擾，不該浪費司法資源，他與律師討論後，決定先蒐證保護自己。

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