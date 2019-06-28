退役中校淪共諜 檢令入監不准易科罰金

2019-06-28

林世斌陷同袍與人民於危險之境

〔記者王定傳／新北報導〕退役中校林世斌因替中國發展組織未遂，依違反國安法被判刑六個月，上月底他想以易科罰金方式代替入監服刑，檢方審酌他所為陷軍中同袍與我國人民於危險之境，犯後亦否認犯行，不發監難收矯正之效及難以維持法秩序，令他當天入監，林妻事後提異議，新北地院裁定駁回。

林妻提異議 地院裁定駁回

檢方調查，林男從中正理工學院專科部畢業後，陸續任職於聯勤二○六兵工廠、中山科學研究院系統製造中心，二○○五年退役後到中國經商，結識解放軍大校、福建省人民政府第十一辦公室主任王永旭。

林世斌明知王永旭要求認識我國退役軍官，是為佈建我國中高階現、退役軍官及情工人員，藉以發展組織並刺探蒐集機密，仍於二○○九年招待游姓退役空軍上校到中國旅遊，並安排與王餐敘會晤。

隔年，王某又下指示，要求林男把游某帶到中國旅遊並吸收，游某未前往，一審法院於今年三月判林六月徒刑，因林自行撤回上訴確定。

林男於上月廿九日報到，檢方審酌他為追求個人事業發展順利，罔顧為退伍軍人、領有國家數十年俸祿、對國家應負忠誠義務，替中國軍事機構發展組織，吸收我國退伍軍人，陷同袍與人民於危險之境，惡性重大，犯後又否認犯行，不發監難收矯正之效及難以維持法秩序。

林妻向法院聲明異議，法院裁定書指出，法院審酌檢方不准易科罰金理由，無逾越法律授權、專斷等濫用權力或違反比例原則情事，尊重檢方裁量。

據查，立法院臨時會本月已三讀修正通過國安法部分條文，將為中國發展組織，從原本的五年以下徒刑提高到七年以上徒刑，未遂犯亦罰之。

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