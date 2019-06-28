罷韓正式啟動 超商可印罷免書

2019-06-28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「Wecare高雄」號召高雄市民，一起加入罷免高雄市長韓國瑜的行列，為了方便參與的市民能用最便捷的方式取得罷免書，「Wecare高雄」團隊向統一和全家兩大超商申請雲端列印代碼，民眾只要到超商使用機台，就可列印罷免書，填妥後寄到指定郵政信箱，即可完成連署。

「Wecare高雄」團隊指出，雖然選罷法已經修法，但罷免六都的市長絕對不是簡單事，第一階段雖然只要百分之一的投票人數（兩萬兩千八百一十四人）連署提案即可，但考量中選會進行查核時，會剔除資格不符者，所以至少要三萬人。

在台灣還沒有真正完成罷免縣市長的經驗，為了確認提案真的會通過成功，「Wecare高雄」團隊要挑戰第一階段就募集卅萬份，根據專業律師的建議，前三萬份作為法定提議人，接續的廿七萬人屆時通知成為連署人，確保罷免韓國瑜能夠成案，不會胎死腹中。

民眾要取得罷免書，可到兩大超商操作機台，統一超商的雲端列印代碼為「6805614040」、全家雲端列印代碼為「9225945868」，兩家超商代碼至六月卅日上午十一點前有效。罷免書貼好郵票後寄出，連署請裝於同一信封，寄送至「80088新興郵局第72號信箱 《罷韓30行動》收」。

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