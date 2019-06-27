自比喬峰 朱立倫：韓國瑜像韋小寶 郭台銘是白眉鷹王

2019-06-27

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選參選人朱立倫昨參觀金庸武俠特展，藉金庸小說角色點評總統參選人，朱表示，自己最喜歡喬峰，回家則像郭靖，蔡英文總統從善良文青變成女魔頭，像周芷若，而高雄市長韓國瑜像韋小寶，鴻海前董事長郭台銘則像「白眉鷹王」殷天正。

稱蔡英文變成周芷若

朱立倫參觀金庸武俠特展時，被問到自己和政壇其他人物像哪個金庸筆下角色？朱立倫說，他喜歡喬鋒，因為喬峰為國家、為宋遼的和平付出很多，犧牲很大，但一回到家，太太比較精明幹練，所以他像郭靖，都聽黃蓉的。

被問到蔡總統像哪個角色？朱立倫想了一下才說，蔡總統以前比較文青一點，滿善良的，但現在比較像獨裁者，有「女魔頭」的感覺，這幾年來對民主破壞、對獨立機關的介入、把公投關進鐵籠，「不就變成周芷若嗎？」

至於國民黨內其他總統初選對手，朱立倫認為，韓國瑜比較像韋小寶，還滿可愛的，口若懸河，很會講話；郭台銘比較像天鷹教主殷天正，事業有成，創了教派，願意出來犧牲。

對於是否聽得懂韓國瑜的「塞子論」，朱立倫未正面回應，僅說，韓很會用俚語或比喻，「所以我說他比較像韋小寶」。

提及前晚的國政願景發表會，朱立倫表示，他是平常心去學武功，大家都表現得很好，雖然他說韓國瑜有點緊張，是以老朋友身分開一下玩笑，而郭台銘除了時間稍微短一點，幕僚也準備很認真。

至於前立法院長王金平點評幾位參選人都沒談團結，朱立倫直呼他有舉牌子，用閩南語、客語呼籲「兄弟一條心，黃泥都能變黃金」。

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