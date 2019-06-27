挺王金平?挺韓國瑜? 顏清標：有些話不用講就知道

2019-06-27

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕角逐總統大位的前立法院長王金平，昨與鎮瀾宮董事長顏清標一起煮水餃，兩人還網路直播煮水餃的秘訣。外界好奇的是，韓國瑜上週六到台中市造勢後，市長盧秀燕設宴款待，顏清標也作陪，到底顏清標支持誰？對此，顏清標四兩撥千斤說：「院長如果出線，我就支持院長啊！有一些話我們不用講，自己就知道。」

「我跟院長感情很好」

韓國瑜上週六於台中市造勢前，專程拜訪顏清標與其子立委顏寬恒、女兒台中市副議長顏莉敏；造勢結束後，盧秀燕的宴席，顏清標等人也作陪。記者提問說，顏清標沒跟韓國瑜煮水餃，卻跟王金平煮水餃，「擺明是比較支持院長，對不對？」

王金平以「哈哈大笑」回應。顏清標則說，「我跟院長感情很好大家都知道，我也說過誰出線就支持誰」；他強調，院長被稱為公道伯，「台灣要團結，團結都不一定贏了，不團結能贏嗎？」至於是否支持王金平？顏說，王金平如果出線，他就支持王金平，「有一些話我們不用講，自己就知道，來！吃水餃！」

王：與顏的情義很深

從未煮過水餃的王金平，昨與顏清標穿起廚師圍裙一起煮水餃。顏清標說，當地以前有些軍中老士官長，擅長包水餃，滋味很棒，他共研發絲瓜豬肉、打拋豬、鮮蝦與豬肉四種口味，他還幽默說「有人建議我做冬瓜水餃」。

王金平則說，顏清標擔任立委時，立法院常上演包圍主席台的全武行場面，顏清標經常展現一夫當關的氣勢，引導國民黨立委一起排除主席台的障礙，兩人之間的情義很深，他知道廚藝很棒的顏清標，做起冷凍水餃的生意，他特別向顏清標求教做水餃與煮水餃的竅門。

針對國民黨第一場總統初選國政發表會，郭台銘反一國兩制，韓國瑜提一國兩區。王金平說，一國兩制在台灣幾乎沒有接受度，郭台銘的「中華民國派」之說，是最正確與最穩當的說法，韓國瑜的一國兩區也是正確的；他認為中華民國與中華人民共和國主張的主權重疊，雙方應對等尊嚴坐下來談一談。

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