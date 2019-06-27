立委佈局與時力合作？卓榮泰：要黨對黨來談

2019-06-27

〔記者楊淳卉、彭琬馨、林欣漢／綜合報導〕民進黨前新北市議員沈發惠前晚表明不爭取新北市第十二選區立委的提名，外界關注民進黨是否再與時代力量立委黃國昌合作，民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，艱困選區或民進黨無席次的選區，第一優先是尊重黨內有參選意願的同志，再來衡量若有更好的合作對象，民進黨願意與他們詳細談。

黃國昌透過辦公室回應，尊重每個政黨的決定，「但請不要再用『禮讓』吃豆腐，三年多了，應該夠了。」並未說明是否會競選連任。時力黨中央表示，尊重各政黨的選舉佈局，時力有自己的規劃與節奏，將在提名小組與決策會中進行。

民進黨尚有二十四個選區未完成提名，其中，時代力量所屬三位區域立委選區，包括林昶佐的台北市第五選區、黃國昌的新北市第十二選區及洪慈庸的台中市第三選區，都尚未提名。

林昶佐、洪慈庸都將爭取區域立委連任。林昶佐的選區有民進黨前台北市議員顏聖冠爭取黨內提名。洪慈庸所在的選區則無明確的民進黨挑戰者。

沈發惠昨受訪表示，「這不是禮讓問題」，他希望給黨更大空間來進行佈局。

針對民進黨與時力選舉合作事宜，卓榮泰表示，若要談，是要黨對黨、正式規格來談，先前與時力只是兩黨秘書長禮貌性接觸，並未談到任何實質問題。

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