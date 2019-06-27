接待小英 陳定南基金會董座透露： 賴上週訪宜蘭 籲鄉親挺蔡連任

2019-06-27

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕蔡英文總統昨天在總統府秘書長陳菊等人陪同下到宜蘭訪視，陳定南教育基金會董事長林光義說，前行政院長賴清德上週二曾到宜蘭拜訪他，呼籲鄉親力挺蔡英文連任，賴認為台灣處於生死存亡關鍵時刻，大家必須幫助蔡總統保住本土政權。

蔡英文也在宜蘭表示，中國對台施壓與日俱增，台灣若守不住主權就沒有人權，她當總統三年多來，對於主權議題寸步不讓，台灣的領導者要有堅強意志，有足夠歷練保護台灣，促使台灣人團結作伙，共同保護主權、民主、自由。

蔡首站到達五結鄉利澤永安宮，向媽祖上香致意，大批支持者為她加油打氣，「總統好」不絕於耳。蔡以俏皮語氣問在場鄉親，二○二○年唯一選擇是誰？鄉親高喊：「蔡英文！」

蔡英文也轉往前法務部長陳定南紀念園區，向陳定南銅像獻花；陳定南遺孀張昭義、陳定南教育基金會董事長林光義，肯定蔡總統守護台灣主權決心，力挺連任。民進黨總統初選期間，賴清德曾造訪陳定南園區尋求支持；初選落幕，張昭義、林光義等人公開表態支持蔡英文，被視為綠營內部完成整合。

蔡英文也到宜蘭縣冬山鄉茶園體驗，化身「採茶女」推廣當地「素馨茶」，並與青農座談；蔡英文說，台灣農業要走入下一個世代，要進入現代化與消費者連結，高品質農業時代，除了農業生產外，也要做好農業行銷。

蔡英文並在宜蘭水利會與黨公職閉門座談，她指出，二○二○選舉，最關鍵的就是年輕世代，年輕世代對民主、自由、人權及主權更重視，她的青年政策完整，民調上年輕人才會比較支持民進黨；談到社會住宅議題，她批評前新北市長朱立倫，任內不願配合中央推動，讓新北社會住宅做不起來。

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