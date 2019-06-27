大 法官被提名人謝銘洋：反對一國兩區

2019-06-27

中華民國領域有效範圍 僅限於台澎金馬

〔記者彭琬馨、謝君臨／台北報導〕大法官被提名人、台大法律系教授謝銘洋昨在立法院回答時代力量立委徐永明針對國家定位的提問表示，「台灣本身是一個國家」，至於國號是中華民國還是其他，要看未來的台灣人民如何決定；以中華民國現有憲法及法律效力能觸及的範圍來看，中華民國領域有效範圍「僅限於台澎金馬、不及於中國大陸」。

現任大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發及湯德宗任期將在九月底屆滿，蔡英文總統提名司法院秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽及台大法律系教授謝銘洋四位大法官人選，立法院前天起進行人事案審查，今日進行人事同意權投票。

立院今行使人事同意權投票

親民黨立委周陳秀霞詢問，兩岸關係應如何定位？謝銘洋說，不能否認中華人民共和國的存在，中華民國與中華人民共和國各有不同的法律效力所及範圍，互不隸屬，應該務實地以法律效力所提範圍做為認定標準，不要太政治性看待此問題。

謝銘洋說，中華民國固有領域是一個高度不確定的法律概念，以現有憲法來看，法律效力觸及的範圍僅限於台澎金馬、不及於中國大陸；「兩區」的前提是「一國」，這對他來說不能接受。

周陳秀霞追問，目前的兩岸關係，謝究竟是支持台獨、維持現狀還是主張統一？謝銘洋說，他和多數台灣民眾一樣，若現狀能維持良好，暫時不要改變。

謝銘洋曾在太陽花學運期間，批評台大法律系「沒把（前總統）馬英九教好」，多位國民黨立委輪番抨擊謝銘洋。謝則解釋，當時學運學生主要抗議服貿，若馬英九能秉持自由學風，必然可以適度舒緩，但馬仍堅持通過。

呂太郎支持安樂死

另一位大法官被提名人呂太郎被問到安樂死議題，他說，基本上支持，從人的尊嚴來看，應有權決定生命最後終止的方式；至於刑法第二百七十五條加工自殺罪，恐成為安樂死尚未合法化的罪名，是否須修改？呂說，兩者不太一樣，刑法加工自殺尚無修改必要，安樂死則是要立特別法。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法