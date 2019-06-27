高雄小三通 議員告潘恒旭涉外患罪

2019-06-27

盼檢方釐清高市府扮演什麼角色？ 有沒有逾越法律？

〔記者黃建華／高雄報導〕已登記解散的上和海運公司廿五日在高雄大張旗鼓搞起「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，高市觀光局長潘恒旭應邀觀禮並致詞，陸委會嚴詞譴責根本是大騙局，漠視國家主權，挑戰中央政府在兩岸事務的權責。民進黨高雄市議員林智鴻昨前往高雄地檢署按鈴申告，指控潘恒旭和李姓負責人涉犯違反兩岸人民關係條例與刑法外患罪，並強調，希望透過司法調查，釐清高雄市政府在這件事所扮演的角色。

高雄地檢署表示，已分案受理，基於「偵查不公開」，偵結前不便對案情做任何回應。

林智鴻昨在律師陪同下前往高雄地檢署，按鈴告發舉行「小三通」首航典禮的上和海運公司李姓負責人，以及受邀出席觀禮的高市觀光局長潘恒旭涉犯違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及刑法外患罪。

林智鴻指出，上和海運是已經被註銷航權、解散的公司，且台灣和中國之間小三通僅有「金門和廈門」及「馬祖和馬尾港」，並沒有溫州洞頭，他質疑「是不是韓國瑜市長授權去推動進行直航？」按鈴告發潘恒旭，就是要揭穿這場騙局。

林智鴻盼檢察官釐清韓國瑜、潘恒旭代表的高市府，在推行非經許可的兩岸直航線中，扮演什麼角色，到底有沒有逾越法律？他強調，希望藉由司法機關的調查，釐清真相。

法界人士則指出，船舶非法搞「小三通」，可能觸犯兩岸人民關係條例廿八條之一，依同法八十條可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一百萬元以上、一千五百萬元以下罰金。

至於公務員若涉及刑法「外患罪」，適用的是第一一三條，應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金；足以生損害於中華民國者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

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