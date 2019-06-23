星期專論》如何戰勝人民解放軍

2019-06-23

◎易思安（Ian Easton）

華府和台北的共同隱憂之一，源自中國持續成長的軍事力量。為了避免敵方發動攻擊，以及大國交戰所導致的災禍，美國和台灣理應同心協力，抗衡北京攻勢性的軍力擴張。

中國國家主席習近平已經變成殘暴的獨裁者，這是愈來愈明確的事實。習主席企圖將中國改造成一個噩夢般的監控國度，而為了確保其自身安全，還斥資推動致命性的軍備計畫和怪誕的科學實驗。手機支付程式用來掃描支票的技術，現在也被中國的秘密警察濫用於辨識追蹤人權律師。連中國的年幼學童也被官方宣傳洗腦，而且是透過醫學級大腦監控裝置配合進行，以加強效果。

中國擴武 威脅印太區域均勢

習近平掌握的權力愈大，對權力的渴望就愈強烈。他的目標是稱霸印度—太平洋地區。做為習近平的終極殺戮機器，人民解放軍（PLA）不僅承擔統治中國的任務，也負責向外拓展中國的邊界。為了達成未來的邪惡願景，習近平企圖向全球各地輸出北京那套高壓治理模式，必要時甚至不惜訴諸暴力。

美國及其盟友必須相對於中國共產黨（CCP）的武裝力量保持領先優勢。在一個由中國宰制的世界，人類的進步與和平將無法蓬勃發展，更難確保不會迎來一個反烏托邦（dystopian）的未來，屆時台灣將首當其衝，其他曾經自由的國度也會跟著淪陷。

過去二十年來，美國這個民主的超級強權一直被恐怖攻擊、金融災難及效能不彰的領導階層轉移注意力。然而，美國現在終於警覺到潛藏在太平洋彼岸的威脅。

美國國防部在六月一日發布的《二○一九年印度—太平洋戰略報告》指出，「中華人民共和國在中國共產黨領導下，謀求通過利用軍事現代化、施加影響的行動和掠奪性經濟學來脅迫其他國家，以便改變該地區的秩序，使之有利於中國。」這份報告清楚表明，中國是世界秩序的修正主義大國（revisionist power），是美國的主要戰略對手。

然而，究竟何謂戰略競賽？自原子武器誕生以來，強權之間的競爭大致離不開嚇阻攻擊，從一開始就阻止衝突發生。對於理性的國家而言，訴諸戰爭乃是戰略失誤。而當戰爭確實發生後，重點將是縮小及限制戰爭規模。勝利的定義是，如何在避免數以百萬計的生命陷入險境的情況下，達成國家目標。

在二十一世紀，這類獲勝模式不應被視為理所當然，甚至不太可能發生。中國一心一意想要雪恥復仇，而美國的軍事規劃者如今也心知肚明，（美中）開戰的可能性確實存在，尤其是在習主席兌現其入侵台灣的承諾之際。美軍已開始對此進行相關準備。歷史一次又一次地告訴我們，不論侵略台灣的假設多麼荒誕不經，獨裁者就是能夠對文明程度更高的鄰國做出「無法想像」的意外之舉。

強化美台安全態勢 長期致勝之道

一旦中國攻擊台灣，美國印太司令部向白宮提出的任何反制選項，都將令人難以接受，且帶有高度風險。因此，美國戰略家未來幾年必須深思的問題是：美國應該如何在兵不血刃的情況下，與人民解放軍競爭並將其擊敗？這正是戰略競賽的本質：在隱性暴力而非動態戰鬥中取勝。

針對美國與台灣如何強化彼此的安全態勢，並削弱中國的軍事力量，我將在後續篇幅中提出五項建議。當前的目標是降低人民解放軍在戰爭中的致命程度，更好的情況是民主國家有能力在長期戰略競賽中和平獲勝。

5大建議 削弱解放軍力量

首先，華府和台北當局應該發動公關宣傳，抨擊北京政權的合法性。此舉將有助於民營企業和大專院校瞭解，為何容許其科技和人才為中國軍工複合體（military-industrial complex）所用，是傷風敗俗（且逐漸悖離法律）的不道德行為。美台雙方應宣揚以下訊息：與北京合作就是出賣原則（selling out）。民主國家應該停止協助人民解放軍，轉而與其分道揚鑣，甚至予以孤立，這件事非常重要。

其次，我們應該善加利用與人民解放軍附屬大學、實驗室、智庫和企業的交流活動，即使相關活動已逐漸停擺。當雙方必須交流時，我們應該把握機會，傳達明確的戰略訊息、散布假消息，並啟動心理戰。中國人已藉此方式荼毒美國與台灣數十年之久，該是還以顏色的時候了。

第三點，我們應該逼迫人民解放軍做出痛苦的預算抉擇。就算是中國，也沒有無窮無盡的資源可供挹注軍事領域。美國的B-21穿透型轟炸機（penetrating bomber），以及台灣的「雄風2E」（HF-2E）陸基巡弋飛彈等進行中的計畫，都將迫使解放軍須投注鉅資發展昂貴（且根本派不上用場）的防空系統。美國的核攻擊潛艦與台灣國造柴電動力潛艦，也將促使中國為反潛作戰編列大筆預算。這項策略顯然已經啟動，但仍需進一步擴大。

第四點，我們應該密切檢視中共軍事和文職官僚體系的內部運作模式。只要逮到機會，就應該利用對方的弱點挑動其派系內鬥，藉此癱瘓其做出有效決策的過程。這方面的成功，有賴於對目標的深刻瞭解，調查研究及秘密行動將是關鍵。

美台防禦關係 勢必向前邁大步

最後一點，美國和台灣的戰略家必須不屈不撓、靈活應變。人民解放軍是中共的武裝部隊，其任務是排除有礙於中共政權擴張區域霸權的任何威脅。華府和台北的領導者都應該做好冒險的準備，包括美艦訪台、美台聯合軍事演習，以及美軍輪流駐守台灣等相關風險。美台防禦關係的現狀雖非原地踏步，但也不具長期持續性。為了讓雙方得以休戚與共，勢必得向前邁出大步。

與人民解放軍競爭並將其擊敗，不是一件容易的事。這將是一場曠日廢時、艱苦卓絕的戰役，勢必得犧牲大量的時間和財富。自由世界慷慨地拉了中國一把，最後卻創造出一個野心勃勃的專制強權。現在，我們必須開始奮力阻止中共繼續得逞。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心孫宇青譯）

中國國家主席習近平已變成獨裁者，目標是稱霸印度—太平洋地區。做為習近平的終極殺戮機器，人民解放軍不僅承擔統治中國的任務，也負責向外拓展中國的邊界。（路透）

星期專論 易思安

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