54萬外配 26萬人有身分證

2019-06-23

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統蔡英文昨提到未來新住民將在大選裡扮演「關鍵中的關鍵」。據政府部門統計，目前我國來自中港澳的配偶總數共約三十六萬人，其餘國籍外配則有十八萬六千餘人，而全部五十四萬餘名外籍配偶中，已取得我國國籍、定居證者共二十六萬八六○四人。取得國籍、定居證者就能申請取得身分證，而後居留滿一定期間，即具備投票權。

據統計，截至今年四月底為止，國內總共有五十四萬六一六五名外籍配偶，其中來自中國、香港及澳門者共三十五萬九七四二人，中國三十四萬二八六八人與港澳一萬六八七四人，合計占外籍配偶總數六十五．八七％。

其餘國籍部分，目前共有十八萬六四二三人，以越南籍十萬六五六七人居首，印尼籍三萬○一二一人次之，菲律賓及泰國籍也分別有九七七○人、八九六五人。

雖尚未正式統計外籍配偶在二○二○大選擁有投票權的人數，但目前確定取得我國定居證的中港澳配偶已有十四萬三三三三人，包括中國十三萬○二一○人與港澳一萬三一二三人，其他國籍配偶已取得我國籍者則為十二萬五二七一人。

二○一六總統大選時，全國共有約五十萬名新住民，其中約十三．五萬名中港澳配偶、十一萬名其他國籍配偶擁有投票權，合計約擁有二十四．五萬張選票，在未來選戰中仍可發揮作用。

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