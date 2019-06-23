謠言終結站》走路未靠右罰600元？警政署否認

2019-06-23

網傳內容：本月20日開始，交通警察的重點工作之一，走路未靠右邊，罰台幣600元，紅燈右轉罰5400元；機車、汽車超出白色禁止線罰900元；闖紅燈從1800至3600元調到3600至7200元。

查證結果：警政署交通組澄清，過去通訊軟體流傳「紅燈右轉罰5400，3次馬上吊銷駕照」、「停等紅綠燈時超越停止線罰900」及「闖紅燈及超速違規提高罰鍰」，至「走路未靠右罰600」等，經檢視網路流傳的資料，除停等紅綠燈時超越停止線，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰金額屬實外，其餘均屬網路謠言。

謠言終結站

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