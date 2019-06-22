郭︰我要當台灣牛扛經濟

2019-06-22

鴻海股東會後 像造勢大會

〔記者陳柔蓁／台北報導〕郭台銘昨日最後一次以董事長身分出席鴻海股東會，股東會後宛如郭總統造勢大會，郭台銘接受鴻海股東與員工對他「由商轉政」的祝福，他則將董事長一職正式交棒：「以後我不是郭董，叫我郭台銘。」

以後不是郭董 叫我郭台銘

郭台銘強調，「我是一個有超強意志力的企業家。我懂經濟，我懂經商之道，也懂庶民內心的期盼，是過有尊嚴、讓世界羨慕的好日子。我放下鴻海，捨不得但不後悔，因為我要為台灣追求一個更大的理想。」

郭台銘說，他要當一隻台灣牛，把台灣經濟扛在肩上，「我要把我過去四十年累積的所有資源，在未來四年全部貢獻給中華民國，我要為了台灣這塊土地、二千三百萬同胞拚一個未來，拚一個國富民強。」

南韓政府計畫二○二五年前推動三萬家工廠轉型為智慧工廠，郭台銘則說：「我要帶領全台灣工廠轉型智慧工廠，帶領台灣公司打國家隊。」

帶領台灣工廠轉型智慧工廠

郭台銘認為，台灣在美中貿易戰、科技、地理、智慧財產權的保護、新科技的應用，都佔有重要位置，「台灣手機使用率全世界最高，台灣可成為所有高科技的實驗島、亞太金融轉接中心，我當總統要發展所有新科技、區塊鏈。」他並呼籲蘋果到台灣設產線。

郭台銘表示，「我上任要掃除貪污、振興經濟，我當總統一定鐵血，但我要賺中華民國二千三百萬人的勝利。」

香港「反送中」行動愈演愈烈，媒體問他「會不會接受一國兩制？」郭台銘僅說：「台灣跟香港完全不一樣，有國旗、有憲法，不能把台灣跟香港比。」媒體追問：「到底會不會？」郭台銘回應：「雙方要有新名詞。」

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