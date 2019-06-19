蔡評對手：韓很會講話 郭財力雄厚

2019-06-19

〔記者蘇芳禾、楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選十三日揭曉後，中執會今將公告總統初選提名人名單，總統蔡英文今下午將前往中央黨部，向中執委致意並發表談話。蔡英文昨與立委餐敘時評論可能對手表示，高雄市長韓國瑜很會講話，是很強的對手；鴻海董事長郭台銘財力雄厚，從報紙、網紅到廣告，花錢不手軟，「我想國民黨的人也都看到這點。」

「柯文哲會不會選 還不確定」

民進黨總統初選結束後，蔡英文開始啟動黨內團結整合與基層輿情蒐集，昨天邀請民進黨立委聽取意見。與會者轉述，有立委提到國民黨初選，最後不知道由誰出線，蔡做上述表示。對於台北市長柯文哲的未來動態，蔡僅表示，「柯會不會選還不確定。」

蔡英文昨與管碧玲、江永昌、羅致政、王定宇等立委共進午餐。十六日晚則已與陳亭妃、黃秀芳等立委用餐。接下來預計於二十一日中午與其他立委餐敘，強化黨內整合。

中執會今公告提名 蔡到場致意

民進黨也正展開立委選戰佈局。黨秘書長羅文嘉昨受訪表示，預計七月底完成廿四個區域立委選區徵召提名，九月底完成不分區立委佈局，時程可能機動調整，九月則會召開全代會。他說，盼民進黨二○二○大選拿出有號召力、戰鬥力的不分區立委名單。

對於大選後續攻防，羅文嘉指出，香港「反送中」行動讓民進黨少了很多力氣去闡述中國的威脅，但不能因此認為可獲得人民百分百支持，現在人民是政治、經濟都要一百分，民進黨不能只靠民主牌、安全牌、主權牌，還要提出「我是一個好的政府」。目前國際情勢、經濟大環境開始對台灣有利，民進黨應儘量多談經濟牌。

至於對手陣營，羅指出，如果按照國民黨遊戲規則，明天進行初選，他預測韓國瑜會勝出，但初選是在七月中，誰勝出還很難講。現況是韓國瑜聲勢大於郭台銘，作為落後者，郭應採取更清楚、強烈態度。

羅也分析，柯文哲的機會在於國民黨和民進黨的兩黨內亂，兩黨各自越亂，柯越有機會。然而，民進黨會趨於穩定，「經過三個月內戰一定要穩定下來，否則是拱手讓人。」

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