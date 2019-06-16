焦點評論》民主的黃花崗

2019-06-16

記者陳杉榮／特稿

百萬香港民眾反對「逃犯條例修正草案」的「反送中」事件，受到全球關注，凸顯中國獨裁政權完全不受香港住民信賴，香港行政長官林鄭月娥宣布暫緩立法程序，只是拖延戰術，香港法治潰散的現象，也預告香港人民的苦難正要開始。

香港和台灣於十九世紀都曾是清國的領土，分別在「鴉片戰爭」和「甲午戰爭」割讓給英國和日本，不幸的是，香港和台灣「被接受」異國的殖民統治；幸運的是，香港和台灣脫離中國百年的戰亂，並在英日統治下成為較為先進的地區。

台灣在一九四五年納入中國統治，一九四九年成為蔣介石政權「中華民國」的載體，歷經國民黨數十年的集權統治，一九八六年民進黨組黨，艱辛的邁入政黨政治的時代；過程中，有一九四七年的二二八屠殺，有白色恐怖的清鄉掃蕩，還有美麗島事件的政治迫害，台灣人前仆後繼，才有今天民主發展的局面。

一九九七年香港主權移交中國之前，即使只有一線之隔，香港人不必面對如同蛇蠍一般的祖國，他們對於台灣的國民黨政權有著正朔的想像，遙遠的英國還是他們的靠山。一九九七年，「一國兩制」解放了香港，祖國正式登臨，「香港基本法」在香港人脖子上套上了一道道枷鎖，要鬆要緊，北京天王老子說了算！

國民黨的台灣曾是香港的一種想像，九七後想像單純成為想像，二○○八馬英九執政後，扈從於中國，香港人對於國民黨連想像都不敢想像。二○一四年三月台灣反服貿抗中的「太陽花運動」奏效，推翻了馬英九的親中政策，重新給了追求自主和民主的香港年輕人另一種想像，於是同年九月發起了「雨傘革命、占中運動」，香港民主進入新頁。

「反送中」運動的成敗牽動港台的關係，以及北京的態度。在民進黨總統初選過程，香港的民主運動鞏固了蔡英文總統的領導地位，也逼使國民黨主席吳敦義發表聲明，批判中國對港、澳實施所謂「一國兩制」都是虛言，不認同港府用暴力方式處理群眾運動。或許這也是北京介入，港府同意暫緩立法的原因。

不過，吳敦義這位黨主席所展現的態度，不見得是國民黨的主流意見。支持韓國瑜的「韓粉」痛罵香港事件如同台灣太陽花，「都是一群腦殘的年輕人」，何必那麼在意的言論充斥在網頁上，一旦台灣政局出現變化，香港人連想像的空間都會不見了。

二十世紀的廣東，是中國革命的重點指標地區，後來推翻了清國的封建帝制，創建了民國。開始承受苦難的香港，能不能成為民主的黃花崗？台灣撐香港，香港人更要撐香港。

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