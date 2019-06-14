避談是否支持反送中 柯︰用暴力不好 香港要節制

2019-06-14

〔記者楊心慧／台北報導〕香港民眾發起「反送中」大型抗議活動，台北市長柯文哲昨答覆議員陳建銘質詢時表示，一國兩制若是指香港模式，在台灣沒市場、目前在台灣不可行。議員追問是否支持反送中？柯則一再迴避，最後僅表示：「這個就是要節制，我覺得暴力是不好的，大家應該在香港方面要節制。」

香港模式在台沒市場

陳建銘詢問柯文哲，有意參選總統的總統蔡英文、鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜對一國兩制已清楚表態，柯身為首都市長，能否清楚告訴大家對於一國兩制的態度為何？柯表示，他講過很多次，目前一國兩制若是指香港模式，在台灣是沒市場的，特別是這幾天在香港發生的事。

陳建銘反問，因為沒有市場，所以不支持？柯說：「不是啦！民意還是很重要的成份。」陳追問，所以是不支持一國兩制？柯表示，應該這樣講，目前在台灣不可行。

陳建銘問柯，是否有話想送香港朋友？柯文哲說，民主、自由不是天上掉下來的，就台灣過去卅年經驗，其實是很多人流血、流汗去爭取來的。

陳認為柯文哲仍沒回答是否支持香港反送中，柯則說：「我覺得暴力是不好的，大家應該在香港方面要節制。」陳也好奇，柯有什麼話對中國講？柯說：「就是慎思啊，要好好想一下。」

柯文哲日前現身台北香港經貿辦事處樓下，準備熟食、熱飲慰問靜坐的學生，卻被台灣永社副秘書長洪崇晏嗆聲。柯表示，那天下雨，不希望年輕人感冒、生病。陳建銘問所以只是人道關懷，非支持理念？柯說：「我們還是關心所有朋友，特別是年輕朋友。我覺得奇怪，為什麼下雨不移到屋簷底下，站那邊淋雨？」

柯文哲主張兩岸一家親，先前更稱兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係，中國國台辦發言人安峰山日前表示「讚賞」。北市議員陳重文昨在市政總質詢詢問柯是否堅持兩岸一家親？柯說：「我覺得這是很平和的態度，我覺得是好的，應該要堅持。」

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