監院通過草案 設國家人權委員會

2019-06-12

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院會昨決議通過「監察院國家人權委員會組織法草案」與「監察院組織法部分條文修正草案」及「監察院各委員會組織法部分條文修正草案」等三法案，將於監院下設置「國家人權委員會」，由全體廿九名監委兼任人權委員會委員，至於配套研修的「監察院組織法」，則增訂監委資格，納入具人權專業背景的專家及NGO代表。

委員全由監委兼任 部分監委質疑

監委王幼玲、高涌誠則發布兩點不同意見；首先，人權委員會全體委員由全數監委兼任，未專業分工，難符合聯合國「巴黎原則」；其次，現行監委組成來源，也不符該原則強調的人權專業背景，及反映社會多元性。

監院秘書長傅孟融表示，三法案近期將函請立法院審議。傅表示，「國家人權委員會」的相關討論已逾四年，院會昨終於通過，該委員會下分成三組，分別為研究企劃組、訪查作業組及教育交流組，將設置三十二位至四十五位職員，其中監察院正副院長分別兼任正副主委，其餘監委也兼任委員。

根據「監察院國家人權委員會組織法草案」，委員會職掌可分為九項，包括處理與調查涉及酷刑、侵害人權或各種形式歧視的案件；對政府機關提出建議或報告；協助推動重要國際人權文書國內法化；依國際人權標準提出修憲、立法及修法建議；撰提人權專案報告或年度國家人權狀況報告；監督推動人權教育；促進國內外人權的交流與合作等。

回顧委員會設立緣起，傅孟融指出，一九九三年聯合國大會通過「巴黎原則」，鼓勵、倡導及協助各國設置國家人權機構；二○一七年「亞太地區國家人權機構論壇（APF）」Rosslyn Noonan等三位國際人權專家來台，認為在我國五權分立憲政架構下，國家人權機構設於監察院，是最適合且最具可行性的方案。

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