美國眾院軍委會主席支持對台軍售：要讓中國知道 武統台灣代價高

2019-06-12

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／綜合報導〕美國眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）十日表示支持對台軍售，因以威嚇角度來說，最好的方式就是讓中國知道「任何對台的軍事企圖成本都過高」，使中國放棄武力對台這條路。

史密斯：促使中國放棄武力對台

史密斯十日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」舉辦的「二○二○會計年度國防授權法案（NDAA 2020）」研討會。美國參眾兩院目前正在審議上述法案，參議院版本「NDAA 2020」日前已在軍委會表決通過，草案表達國會支持加強美台國防關係；眾議院軍委會則排定在十二日針對眾議院版本進行表決。

史密斯回答記者提問時表示，贊成美國對台軍售，美方應出售足以使台灣自我防衛的武器。因以威嚇角度來說，最好的方式就是讓中國知道「任何對台的軍事企圖成本都過高」，使中國放棄武力對台這條路。

外交部昨對此友台言論表達誠摯歡迎與感謝。外交部並指出，近期包括美國代理國防部長夏納漢在「香格里拉對話」演說，以及國防部公布的「印太戰略報告」中，均再度明確重申美國信守對台安全承諾，強調美方將繼續確保台灣自我防衛能力。

中國航母「遼寧號」 再度現身

此外，中國航空母艦「遼寧號」再度現身！日本防衛省昨公布資訊指出，「遼寧號」航艦和五艘中國軍艦前天在東海出沒，防衛省官員更透露其編隊已在昨日通過宮古海峽，朝太平洋航行。這也是「遼寧號」在去年四月完成航訓、進廠「大修」後，再度和其他作戰艦編隊進行長航。

我國國防部發言人陳中吉昨受訪表示，國防部運用聯合情監偵，對於我國周邊的海、空情狀況都有能力掌握。

根據「遼寧號」航艦成軍以來的航行紀錄，該艦曾十度接近我國外海，其中八次自台灣海峽中線以西海域通過，二次通過宮古海峽。而「遼寧號」上回取道宮古海峽，自東海前往太平洋的時間點為二○一六年十二月，也曾於去年四月自太平洋行經宮古海峽返回東海。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，遼寧號取道宮古海峽往太平洋航行，中國在未來數日內，是否派遣其他海、空兵力自巴士海峽經過，和遼寧號在台灣東南方外海、我國防空識別區一百海里外進行操演，值得繼續觀察。

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