感嘆「黨內互打」 朱︰我對敵營絕對最凶悍

2019-06-12

〔記者林良昇、翁聿煌／綜合報導〕國民黨總統初選黨內互打劇烈，前新北市長朱立倫昨表示，國民黨一盤好棋因內部衝突讓民眾失望，他擔任過黨主席，會盡量以中道理性的力量化解衝突，他絕對不是沒有魄力，「我對敵對陣營絕對最凶悍」，但對黨內同志時是不打自己人。

朱立倫昨午接受廣播節目主持人董智森專訪，提及國民黨總統初選，從一開始宣布參選到民調落後高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘的心境轉折。朱立倫強調，他心情都還好，只要國民黨贏、中華民國贏就好，韓、郭出來參選，他都非常歡迎。

但朱立倫也抨擊，初選制度一直變，改太多次，民眾看得很煩，也不幸發生黨內互打，變成「非誰不投」及「是誰不投」，民調該上升的沒上升，不該下降的卻下降，一盤好棋因內部衝突與紛爭，造成民眾對國民黨失望，讓民進黨或台北市長柯文哲漁翁得利，是國民黨最大危機。

董智森聽了朱立倫的說法後感到認同，直言所有攻擊、誹謗、說誰收誰多少錢等，主要來自其中一個陣營而已，「某陣營」的不理性到了匪夷所思，造成國民黨聲勢從很高變下降，如果黨內初選打成這樣，未來不管誰當黨主席都很難善後。他也提到，媒體人李豔秋已經去告網友，而這網友百分之百是「某陣營」的人。

朱立倫在訪問中感嘆，大家好像都比較關心口號和造勢，並暗酸「發大財」不是口號，應該是很務實去做，叫他每天去譁眾取寵、當演員，他辦不到。

對於黨內互打的危機，朱立倫會後受訪時強調，他當過黨主席，希望以中道、理性的力量化解衝突，他絕不是沒有魄力，「我對敵對陣營絕對最凶悍」，但對自己同志時不打自己人。

朱立倫昨天也到新北市莊敬高職參觀技職教育，對於自己的民調支持度目前落後，他受訪表示，比較關心國民黨對上民進黨、柯文哲的民調，能不能贏黨內以外的對手才是關鍵。

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