高市議會民進黨團：韓國瑜施政10大疏失 愛河變濁了

2019-06-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員黃捷昨指韓國瑜上任以來共請假廿三日廿二小時，質疑韓無心市政，高雄市議會民進黨團日前也列出韓國瑜施政十大疏失，包括治安、交通、環境等，呼籲他要選總統，就先辭高雄市長。

市府：韓五個月施政 已見具體成果

十大缺失包括：一、今年一至三月的A1車禍死亡人數，比去年同期增加卅四人。二、今年上半年街頭暴力犯罪，比去年下半年增加十％。三、今年一至三月，火災死亡人數是去年同期的三倍，且火災鬧出人命後，韓國瑜還嘻笑開直播。四、高雄登革熱疫情居全國之冠，本土病例十五例都在高雄。五、中央公園生態池崩壞、愛河清澈變汙濁。六、市政不做忙選舉，市長全中運落跑、蔡英文視察橋頭科學園區未現身、反毒博覽會不參加、萬安演習不主持。七、韓國瑜是收割王，路平、陸橋拆除等，都是前朝的計畫及預算，卻被韓粉歌功頌德。八、好大喜功：左營地下道的路燈、排水、機車道未完工，就搶辦通車典禮。九、馬屁文化：舉辦光頭日、市長帶頭在美術館喊發大財、畢業獎狀印著摩鐵摩天輪等。十、質詢耍大牌，當總機市長。

民進黨議員鄭光峰說，韓國瑜就是過客心態，主帥沒心，其他幕僚怎會有心在市政？韓國瑜選總統，絕對會讓高雄市空轉。

高市府則強調，韓國瑜五個多月的施政表現，包括落實路平、招商引資、觀光旅遊、農漁行銷、空品改善、雙語教育等政見，已見具體成果，期盼與各界攜手合作努力，讓人民過好日子。

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