韓國瑜上任後請假23天 議員批市政陷大亂流

〔記者葛祐豪／高雄報導〕就任高雄市長才五個多月的韓國瑜力爭總統大位，時代力量議員黃捷昨列出韓國瑜上任以來請假一覽表，共請假廿三日廿二小時，她批評市長到處趴趴走，市政跟著大亂流，高雄不需要這樣漫不經心、無心市政的市長。
市府：韓大部分請假 仍在從事公務
高雄市新聞局強調，此說法將出差公務的請假與私務請假刻意混淆，韓市長大部分請假，仍在從事公務。重點在於私務一定要請自己的假，才不會公私不分，這部分韓市長都謹慎為之。
黃捷說，一直有民眾問她，為什麼高雄市大家長看起來好像常常不在家？因此向市府索取韓國瑜上任至五月底缺勤紀錄，供市民檢視。
根據高市府的資料，韓國瑜從去年十二月廿五日上任後，至今年五月底，共請假廿三日廿二小時。其中，事假請了四次、病假請了一次、國內公差請了二次，國外公差則請了三次，分別為五日、六日四小時、八日四小時。
記者查證，韓國瑜請事假都沒註明理由，一月九日請一天事假，當天無行程，當晚傳出原預定接任行政暨國際處處長的江惠頌，還未就任就決定請辭。
韓國瑜三月十五日也請一天事假，當晚前往三重，陪同立委補選的鄭世維造勢。四月卅日下午請事假，北上與國民黨主席吳敦義碰面，並參加前總統馬英九辦公室舉辦的經濟論壇。五月卅一日下午的事假，韓國瑜是前往北檢按鈴控告吳子嘉。
黃捷：要選總統就先辭市長 不要留下一堆請假紀錄
黃捷指出，韓國瑜許下「Yes, I do!」的美麗諾言後，儘管一再保證只會利用假日進行競選活動，不會影響市政，但當她看到這份缺勤紀錄時，仍不禁想問：「韓市長還未獲正式提名，缺勤紀錄就已經如此了，未來選戰進入白熱化階段，缺勤紀錄會不會超越自經區說帖的頁數（三頁）呢？」
黃捷強調，若韓國瑜確定要參選總統，請先辭掉市長，不要留下一堆請假紀錄，讓市民無依無靠！時代力量議員林于凱也說，韓投入總統選舉必然會影響施政，對高雄市不是好事。
民進黨議員簡煥宗指出，韓上任五個多月，除了一直想選總統外，家事和私事也一直躍上媒體版面，身為高雄市民，希望高雄市長可以專心市政。