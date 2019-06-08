韓國瑜上任後請假23天 議員批市政陷大亂流

2019-06-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕就任高雄市長才五個多月的韓國瑜力爭總統大位，時代力量議員黃捷昨列出韓國瑜上任以來請假一覽表，共請假廿三日廿二小時，她批評市長到處趴趴走，市政跟著大亂流，高雄不需要這樣漫不經心、無心市政的市長。

市府：韓大部分請假 仍在從事公務

高雄市新聞局強調，此說法將出差公務的請假與私務請假刻意混淆，韓市長大部分請假，仍在從事公務。重點在於私務一定要請自己的假，才不會公私不分，這部分韓市長都謹慎為之。

黃捷說，一直有民眾問她，為什麼高雄市大家長看起來好像常常不在家？因此向市府索取韓國瑜上任至五月底缺勤紀錄，供市民檢視。

根據高市府的資料，韓國瑜從去年十二月廿五日上任後，至今年五月底，共請假廿三日廿二小時。其中，事假請了四次、病假請了一次、國內公差請了二次，國外公差則請了三次，分別為五日、六日四小時、八日四小時。

記者查證，韓國瑜請事假都沒註明理由，一月九日請一天事假，當天無行程，當晚傳出原預定接任行政暨國際處處長的江惠頌，還未就任就決定請辭。

韓國瑜三月十五日也請一天事假，當晚前往三重，陪同立委補選的鄭世維造勢。四月卅日下午請事假，北上與國民黨主席吳敦義碰面，並參加前總統馬英九辦公室舉辦的經濟論壇。五月卅一日下午的事假，韓國瑜是前往北檢按鈴控告吳子嘉。

黃捷：要選總統就先辭市長 不要留下一堆請假紀錄

黃捷指出，韓國瑜許下「Yes, I do!」的美麗諾言後，儘管一再保證只會利用假日進行競選活動，不會影響市政，但當她看到這份缺勤紀錄時，仍不禁想問：「韓市長還未獲正式提名，缺勤紀錄就已經如此了，未來選戰進入白熱化階段，缺勤紀錄會不會超越自經區說帖的頁數（三頁）呢？」

黃捷強調，若韓國瑜確定要參選總統，請先辭掉市長，不要留下一堆請假紀錄，讓市民無依無靠！時代力量議員林于凱也說，韓投入總統選舉必然會影響施政，對高雄市不是好事。

民進黨議員簡煥宗指出，韓上任五個多月，除了一直想選總統外，家事和私事也一直躍上媒體版面，身為高雄市民，希望高雄市長可以專心市政。

韓國瑜上任後請假紀錄

就任高雄市長才五個多月的韓國瑜已請假廿三日廿二小時，議員批評韓無心市政。圖為上月三十一日韓國瑜請假北上控告美麗島電子報董事長吳子嘉誹謗。（資料照）

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