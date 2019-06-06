碧雲禪寺重回佛門 比丘尼激動哽咽

2019-06-06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」，十年前被建商魏明仁取得產權後，變成「五星共產寺」，去年九月遭縣府判定為違建拆除，產權又回歸比丘尼，行政執行署彰化分署昨進行產權點交，重開佛門剎那，比丘尼激動哽咽，直呼心中大石終於放下。

魏明仁妻︰以後都會算總帳

產權前所有人魏素丹（魏明仁姊）昨未出面，由魏明仁妻子李佩貞代表出面，對於點交過程無異議，但她仍不滿表示，他們合法取得碧雲禪寺，卻被違法拆除，以後都會算總帳。

碧雲禪寺創建於一九二一年，於二○一八年列為歷史建築，二○○二年廟方找來建商魏明仁，在古寺前方興建新佛堂，因追加費用三千多萬元，比丘尼們無力支付，慘遭法拍，二○○九年六月魏明仁取得產權後，將比丘尼趕出寺廟，佛堂改立毛澤東像並插上五星旗，引起譁然，後來增建大樓被判定為違建，去年九月遭縣府拆除，拆除費四九○萬元魏方遲遲未繳，產權今年四月再遭法拍，由原碧雲禪寺住持釋懷宗以俗名陳富美一六一二萬元重新標回產權。

魏明谷開直播 監督產權點交

行政執行署彰化分署昨前往點交，前縣長魏明谷也開直播，跟全民一起「監交」，開門瞬間，比丘尼們激動哽咽：「終於回老家了」。暌違十年，碧雲禪寺重回佛門正宗。釋懷宗表示，廿歲在碧雲禪寺出家，至今八十歲，一甲子人生歲月在此，當初碧雲禪寺增建時，只想蓋二層樓素雅佛堂，結果蓋成三層大樓，產權還被騙走，經過十多年訴訟，終於取回碧雲禪寺，後續將先償還一千六百多萬元法拍借債，未來重建還有漫長的路要走。

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