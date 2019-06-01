韓國瑜北上提告 議員轟：高雄沒地檢署嗎

2019-06-01

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜陷入桃色風波，昨下午從高雄北上前往台北地檢署控告美麗島電子報董事長吳子嘉，盼藉司法還自己清白。民進黨議員質疑「難道高雄沒有地檢署嗎？」韓用上班時間做私人的事，難道是為了順便參加今天的挺韓造勢活動？

批韓上班時間做私人的事

民進黨高市議員高閔琳表示，她支持韓國瑜捍衛名聲和清白提告，但身為市長，一天到晚趴趴走，並非為了市政，而是為了自己個人名譽，把兩百多萬高雄市民丟在高雄，跑去台北提告。

韓桃色風波感覺像八點檔

民進黨市議員邱俊憲認為，韓國瑜捨近求遠，身為高雄市長不在高雄地檢署提告，反而跑到台北，難道他不相信高雄的檢察官？或是韓市長有其他考量，希望韓能說清楚講明白。

邱俊憲也說，吳子嘉過去的各項指控與挨告紀錄，令外界對其說法多少存疑，若要指控一個人，應拿出更充分證據，他支持韓國瑜第一時間採取法律行動。

時代力量市議員林于凱指出，吳子嘉怎麼選在此時爆料？是挺郭台銘嗎？他覺得這是總統選舉滿好看的一局，因吳子嘉先前常在電視幫韓國瑜講話，卻又突然倒打，他看不懂，像八點檔。

國民黨市議員李雅靜以女性角度分析，認為女生非常敏感，如果另一半真有外遇，不相信佳芬姊十幾年來都沒發現，且外界都知道他們感情非常好。李雅靜認為，六月一日凱道造勢前拋出這些話題，時間點算得很好，很像是要導風向、或是削弱誰的戰鬥力，覺得很像在政治操作、有陰謀。

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