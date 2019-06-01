韓國瑜北上提告 議員轟：高雄沒地檢署嗎
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2019-06-01

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜陷入桃色風波，昨下午從高雄北上前往台北地檢署控告美麗島電子報董事長吳子嘉，盼藉司法還自己清白。民進黨議員質疑「難道高雄沒有地檢署嗎？」韓用上班時間做私人的事，難道是為了順便參加今天的挺韓造勢活動？

批韓上班時間做私人的事

民進黨高市議員高閔琳表示，她支持韓國瑜捍衛名聲和清白提告，但身為市長，一天到晚趴趴走，並非為了市政，而是為了自己個人名譽，把兩百多萬高雄市民丟在高雄，跑去台北提告。

韓桃色風波感覺像八點檔

民進黨市議員邱俊憲認為，韓國瑜捨近求遠，身為高雄市長不在高雄地檢署提告，反而跑到台北，難道他不相信高雄的檢察官？或是韓市長有其他考量，希望韓能說清楚講明白。

邱俊憲也說，吳子嘉過去的各項指控與挨告紀錄，令外界對其說法多少存疑，若要指控一個人，應拿出更充分證據，他支持韓國瑜第一時間採取法律行動。

時代力量市議員林于凱指出，吳子嘉怎麼選在此時爆料？是挺郭台銘嗎？他覺得這是總統選舉滿好看的一局，因吳子嘉先前常在電視幫韓國瑜講話，卻又突然倒打，他看不懂，像八點檔。

國民黨市議員李雅靜以女性角度分析，認為女生非常敏感，如果另一半真有外遇，不相信佳芬姊十幾年來都沒發現，且外界都知道他們感情非常好。李雅靜認為，六月一日凱道造勢前拋出這些話題，時間點算得很好，很像是要導風向、或是削弱誰的戰鬥力，覺得很像在政治操作、有陰謀。

  • 高雄市長韓國瑜昨北上前往台北地檢署提告美麗島電子報董事長吳子嘉，被民進黨議員質疑，「高雄沒地檢署嗎？」圖為韓國瑜按鈴控告後在員警保護下離開北檢。（記者簡榮豐攝）

    高雄市長韓國瑜昨北上前往台北地檢署提告美麗島電子報董事長吳子嘉，被民進黨議員質疑，「高雄沒地檢署嗎？」圖為韓國瑜按鈴控告後在員警保護下離開北檢。（記者簡榮豐攝）

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