促轉會 再撤銷逾兩千人有罪判決

2019-05-31

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕為落實轉型正義，行政院促轉會昨公告第四波刑事有罪判決撤銷名單，共計二○○六人，包含美麗島雜誌社成員呂秀蓮、陳菊、黃信介等人罪名均予以平反，七月七日將在國防部軍法處看守所舊址舉辦公告儀式。

呂秀蓮、陳菊等人罪名均予平反

促轉會統計，去年揭牌成立至今，依「促進轉型正義條例」規定，撤銷刑事有罪判決人數，計五八三七人。在第四波二○○六人撤銷名單中，有一九九九人過去領過補償或賠償，另有七名為新調查平反政治受難者。

第四波名單中，包含呂秀蓮、姚嘉文、陳菊、黃信介、施明德、林弘宣、張俊宏，及自由中國雜誌社成員雷震、馬之驌、傅正、劉子英等人，其中雷震的判決被前總統蔣介石直接裁示「刑期不得少於十年」。

促轉會指出，在一九五○年代，雷震敢以文章批評國民黨當局，藉由特定知識社群的聚集，發行雜誌討論台灣政治，傳播民主理念，表現對民主與人權追求的普世性。

一九七九年美麗島雜誌社成立時，台灣已出現新一波民主浪潮，但群眾運動不見容於當局，該社成員以雜誌社做為起點，朝向組黨或政團方式，試圖將民主理念付諸具體政治實踐，從而受強力打壓，形成威權時期著名政治案件。

也在撤銷名單內的陳菊昨於臉書分享一張一九八○年三月十八日美麗島軍法大審時出庭的照片。陳菊表示，「在我心中，我自始無罪」，對於終於得到國家認證，儘管晚了四十年，仍然感到欣慰。

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