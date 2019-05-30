軍公教年金 韓︰政府要照承諾做

2019-05-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天於議會答詢針對軍公教退休金制度議題發表看法，他強調政府過去承諾的不能悔改，要照承諾做，要恢復；對新的和現任軍公教，改革要獲得多數軍公教的認同。

親民黨議員吳益政關切軍公教退休金制度議題，他認為，包括總統及立委候選人，都應對軍公教退休金制度提出立場，如果韓國瑜未來參選總統及主政，也應該提出相關看法。

韓國瑜答說，軍公教退休金制度是由考試院銓敘部設計實施，公教人員是採取現金領得少，但「愈老領愈多」，民進黨不信任現有體制，不由銓敘部進行修改，反由立法院強行通過。

韓國瑜強調，公務人員與軍人在年輕時都很清楚，如果跟他們講，以後年老會活得愈老領得愈少，他們可以轉業，每個人的青春只有一次，為了安定，知道現金不多，吃不飽、餓不死，願意犧牲換一個安定，選擇了公教警，想不到老年了，才知道政府不守信用，讓他們活得「愈老領得愈少」，對這些軍公教不公平。

韓國瑜說，當政府承諾與信用蕩然無存，這影響太大，而且整個國家，「公教人員是中流砥柱，你讓這些人員陷入害怕，對國家一點好處都沒有。」

韓國瑜表示，政府過去承諾這部分是不能悔改的，要照承諾做，如果要改革，要獲得多數軍公教的認同。

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